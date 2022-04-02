"Tôi nên bị quấy rối khi ăn mặc sexy sao?" DJ Soda bày tỏ quan điểm của mình khi chụp trang bìa cho tạp chí Maxim

Tin tức giải trí 02/04/2022 22:28

Phát ngôn thẳng thắn của DJ Soda về việc ăn mặc sexy nhận được nhiều sự đồng cảm của công chúng.

Ngày 28/3, DJ Soda - người mẫu trang bìa tạp chí Maxim số tháng 4 đã thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ qua cơ thể và ngoại hình tràn đầy cuốn hút mà còn cả thông điệp mà cô muốn hướng tới mọi người bằng thông điệp trong tạp chí.

'Tôi nên bị quấy rối khi ăn mặc sexy sao?' DJ Soda bày tỏ quan điểm của mình khi chụp trang bìa cho tạp chí Maxim - Ảnh 1
Ảnh của DJ Soda trên trang bìa tạp chí Maxim

Maxim lấy chủ đề số tháng 4 là "Tự do ăn mặc theo ý mình" và đưa ra phát ngôn rằng "Chúng ta có thể mặc quần áo theo ý mình. Nguyên nhân của bạo lực tình dục không nằm ở nạn nhân".

Trước đó, DJ Soda cũng nói rằng "Những người bình thường hóa việc phụ nữ bị quấy rối tình dục vì ăn mặc hở hang là một sai lầm"; "Một số người công khai hỏi tôi đã bao giờ sử dụng ma túy chưa. Ma túy có là gì chứ đến đến cả cà phê với thuốc lá hay uống rượu tôi còn chẳng đụng đến cơ mà. Thật đáng buồn khi chỉ vì vẻ ngoài mà bị coi là kẻ xấu hay một kẻ chỉ có vẻ bề ngoài mà không có tài năng, một kẻ phung phí và một kẻ đáng bị quấy rối tình dục".

Vào tháng 1 vừa qua, con trai của một ứng cử viên tổng thống đã trở thành chủ đề bàn tán khi bình luận tục tĩu trong bức ảnh của DJ Soda "Làm ơn hãy để tôi chạm vào nó một lần"; "Không phải cô nghĩ muốn tôi chạm vào nó sao?".

Vào thời điểm đó, DJ Soda đã thu hút sự chú ý khi đăng tải ý kiến của mình lên SNS cá nhân rằng "Chúng tôi có thể mặc quần áo theo ý mình. Nguyên nhân của bạo lực tình dục không nằm ở nạn nhân".

'Tôi nên bị quấy rối khi ăn mặc sexy sao?' DJ Soda bày tỏ quan điểm của mình khi chụp trang bìa cho tạp chí Maxim - Ảnh 2
DJ Soda bày tỏ ý kiến của mình trên Instagram

Việc trở thành người mẫu bìa tạp chí Maxim lần này và bày tỏ thông điệp của bản thân khiến mọi người có thể hiểu được cô ấy nghĩ điều này quan trọng như thế nào.

Mặt khác, DJ Soda hiện đang hoạt động tích cực với tư cách là một DJ không chỉ có ngoại hình mà còn có năng lực như cô ấy từng nói.

DJ Soda đã hoạt động tích cực tại các lễ hội EDM như 'World Club Dome' và 'UMF', và kể từ sau năm 2017, cô đã chiếm vị trí số 1 tại khu vực châu Á trong 'DJanes' xếp hạng DJ nữ trên toàn thế giới.

(Theo Fastviewkorea)

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