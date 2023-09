Ok Soon từng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người với ngoại hình giống Jisoo - thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ Blackpink.

Sau khi tập cuối cùng được phát sóng, đội ngũ sản xuất chương trình 'I'm Solo' đã mời tất cả thành viên đến và chia sẻ những câu chuyện hậu trường thông qua chương trình livestream trực tuyến. Khi được hỏi có phải hiện giờ cô đã có bạn trai chưa, Ok Soon đã thẳng thắn chia sẻ "Tôi đã có bạn trai, chúng tôi hiện đang hẹn hò". Bạn trai của cô ấy là một bác sĩ kém tuổi và hiện đang trong thời gian nhập ngũ cho KATUSA (Lực lượng tăng cường Hàn Quốc cho quân đội Hoa Kì).

Hình ảnh được cắt ra trong livestream

Sau phát ngôn trên, cộng đồng mạng đã dấy lên nghi ngờ rằng Ok Soon và bạn trai đã hẹn hò trước khi quay chương trình "I'm solo'. Một số cư dân mạng đã phân tích ảnh Instagram của Ok Soon và bạn trai để đưa ra phỏng đoán về điều này bằng cách lập một dòng thời gian sự kiện mà cô ấy đã đăng.