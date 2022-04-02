"Bản sao Jisoo" khiến khán giả phẫn nộ vì đã có bạn trai nhưng vẫn tham gia show hẹn hò

Tin tức giải trí 02/04/2022 22:53

Ok Soon - người từng là cô gái được yêu thích nhất trong chương trình hẹn hò thực tế 'I'm Solo' với ngoại hình có đường nét giống với cô nàng Jisoo (BLACKPINK) - đã thú nhận rằng cô đã có bạn trai.

Ok Soon từng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người với ngoại hình giống Jisoo - thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ Blackpink. 

'Bản sao Jisoo' khiến khán giả phẫn nộ vì đã có bạn trai nhưng vẫn tham gia show hẹn hò - Ảnh 1
Ok Soon trong chương trình 'I'm solo'

Vào ngày 30/3 khi tập cuối cùng của chương trình 'I'm Solo' được phát sóng tất cả khán giả đều đổ dồn sự quan tâm đến 'bản sao của Jisoo' để chờ đợi câu trả lời cuối cùng của cô cho lời tỏ tình của hai chàng trai. Tuy nhiên cô đã không đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình và nói "Tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân của mình".

Sau khi tập cuối cùng được phát sóng, đội ngũ sản xuất chương trình 'I'm Solo' đã mời tất cả thành viên đến và chia sẻ những câu chuyện hậu trường thông qua chương trình livestream trực tuyến. Khi được hỏi có phải hiện giờ cô đã có bạn trai chưa, Ok Soon đã thẳng thắn chia sẻ "Tôi đã có bạn trai, chúng tôi hiện đang hẹn hò". Bạn trai của cô ấy là một bác sĩ kém tuổi và hiện đang trong thời gian nhập ngũ cho KATUSA (Lực lượng tăng cường Hàn Quốc cho quân đội Hoa Kì).

'Bản sao Jisoo' khiến khán giả phẫn nộ vì đã có bạn trai nhưng vẫn tham gia show hẹn hò - Ảnh 2
Hình ảnh được cắt ra trong livestream

Sau phát ngôn trên, cộng đồng mạng đã dấy lên nghi ngờ rằng Ok Soon và bạn trai đã hẹn hò trước khi quay chương trình "I'm solo'. Một số cư dân mạng đã phân tích ảnh Instagram của Ok Soon và bạn trai để đưa ra phỏng đoán về điều này bằng cách lập một dòng thời gian sự kiện mà cô ấy đã đăng.

'Bản sao Jisoo' khiến khán giả phẫn nộ vì đã có bạn trai nhưng vẫn tham gia show hẹn hò - Ảnh 3
Timeline mà một cư dân mạng đã làm và đăng tải online

Khi sự nghi ngờ tăng lên, Ok Soon đã giải thích về tin đồn đang lan truyền trên mạng thông qua Instagram của mình sau khi phát sóng và phản bác rằng: "Việc tôi có bạn trai khi quay chương trình là sai sự thật".

Oksoon giải thích ràng "Trước khi quay, cá nhân tôi đã có cảm tình với anh ấy rồi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã không phát triển hơn được do đã có nhiều vấn đề xảy ra như anh ấy nhập ngũ còn tôi học lên cao học. Sau khi kết thúc ghi hình, tôi nghĩ mình sẽ rất hối tiếc nếu để anh ấy nhập ngũ như thế này, vì vậy tôi bắt đầu chủ động tiếp cận anh ấy, và sau nhiều lần trò chuyện thì chúng tôi quyết định sẽ ở bên nhau".

Ngoài ra, Ok Soon cũng bày tỏ lập trường của mình về động cơ xuất hiện trong chương trình 'I'm solo' rằng "Tất nhiên, thay vì nghĩ đến việc sẽ kết hôn ngay lập tức, tôi đăng ký tham gia chương trình với suy nghĩ rằng mình sẽ gặp một người mà sẽ quyết định hẹn hò trên tiền đề kết hôn và sẽ kết hôn trong vòng 2-3 năm tới". 

'Bản sao Jisoo' khiến khán giả phẫn nộ vì đã có bạn trai nhưng vẫn tham gia show hẹn hò - Ảnh 4
Ok Soon giải thích trên Insragram

Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích của Ok Soon, một số cư dân mạng đã chỉ trích rằng "Dù sao thì chẳng phải cô cũng định đến đây để tán tỉnh với người khác một chút à", "Cảm giác như cô ta đến chương trình để chơi đùa vậy". Một số cư dân mạng khác đã đưa ra ý kiến như "Có gì mà quan tâm đến chuyện hẹn hò của người ta vậy?", "Hãy cẩn thận với những lời chỉ trích quá mức".

(Theo Fastviewkorea)

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Từ khóa:   i'm solo SBS Ok Soon Jisoo Blackpink

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