‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1

Tin tức giải trí 25/10/2021 15:01

Sau những con số ấn tượng của Tập 1, Tập 2 “Rap Việt – Mùa 2” tiếp tục thẳng tiến Top 1 Trending YouTube sau hơn 12 giờ công chiếu, lập cú đúp xuất sắc khẳng định sức hút của chương trình giải trí hàng đầu Việt Nam.

Ở tuần trước, sau những thành tích ấn tượng của Tập 1, hàng triệu khán giả lần nữa mong chờ Tập 2 tiếp tục mang về những con số nổi trội cho “Rap Việt – Mùa 2”. Đúng như sức nóng không thể bàn cãi, chỉ sau hơn 12 giờ công chiếu, Tập 2 đã có mặt ở vị trí Top 1 Trending YouTube khiến fan hâm mộ không khỏi nức lòng. Tính đến thời điểm hiện tại (14h ngày 25/10), Tập 2 “Rap Việt – Mùa 2” trên kênh YouTube Vie Channel đã thu về hơn 4,5 triệu lượt xem, gần 100 nghìn lượt thích và xấp xỉ 10 nghìn lượt bình luận.

‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1 - Ảnh 1

Tuy đã nhường chỗ cho “người anh em” thăng hạng, nhưng Tập 1 vẫn trụ vững trên Top Trending YouTube suốt hơn 1 tuần phát sóng và hiện tại đang đứng vị trí Top 2. Với 2 tập cùng có mặt ở vị trí đầu bảng Trending YouTube cùng sự quan tâm hàng đầu của truyền thông và hàng triệu người dùng trên các nền tảng mạng xã hội, “Rap Việt” càng khẳng định sức hút khó cưỡng khi trở lại hoành tráng với Mùa 2.

‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1 - Ảnh 2‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1 - Ảnh 3

Lí do khiến Tập 2 tiếp tục gây sốt chắc chắn ngoài dàn GK – HLV và sự hoạt ngôn hài hước của MC Trấn Thành thì các thí sinh đã thật sự tạo nên tiếng vang với loạt bài hát khủng. “Quái vật” Blacka chính xác là tâm điểm khi bùng nổ với bài hát “Sài Gòn Có Em và là chiến binh được đánh giá rất cao của HLV Wowy. Vị HLV này còn có thêm chàng rapper vui vẻ Night T khiến đội hình trở nên đáng gờm với các team còn lại. HLV Binz mang về cho mình 2 chiến binh với Cà Nâu cực chất và hot boy D.Kid siêu cool. Team Karik với 3 thí sinh tính đến thời điểm này là Mai Âm Nhạc, Seachains và “chiến mã” 2Can với phong cách cực ngầu. Riêng Rhymastic tiếp tục dẫn đầu với 4 chiến binh tiềm năng là 16 BRT, Mai Ngô, Vsoul và “thánh lyrics” B-Wine vừa vào đội trong tập 2.

‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1 - Ảnh 4‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1 - Ảnh 5

‘Trending chồng Trending’: Tập 1 chưa hạ nhiệt, tập 2 ‘Rap Việt’ tiếp tục có mặt ở vị trí Top 1 - Ảnh 6
Bình luận của dân mạng khen ngợi chương trình mùa 2. Ảnh: Chụp màn hình

 Ảnh: BTC

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Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm tôn vinh & trình diễn thời trang ‘“TikTok FashUP Gala Night”2021’ lên sóng vào vào tối 24/10.

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