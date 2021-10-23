Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic

Tin tức giải trí 23/10/2021 08:32

Blacka đích thị là “con át chủ bài” trong Tập 2 cũng như là “chiến binh nặng ký”, đáng dè chừng.

Tập 1 “Rap Việt – Mùa 2” sau khi lên sóng vào tuần trước đã đạt được những con số ấn tượng chứng minh sức hút khó cưỡng của chương trình. Đến thời điểm hiện tại (sáng 22/10), Tập 1 vẫn tiếp tục giữ vững phong độ Top 1 trending YouTube Việt Nam và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Chính vì những điều đó càng khiến fan càng mong chờ loạt thí sinh sẽ xuất hiện để tiếp tục “tạo bão” trong Tập 2.

Sau tập 1 đầy bùng nổ, HLV Rhymastic đã “bội thu” với 3 thí sinh, HLV Karik có trong tay 2 thí sinh trong đó có cái tên gây “địa chấn” là Seachains. Riêng HLV Wowy và Binz vẫn chưa chiêu mộ được nhân tài nào nên chắc hẳn sẽ rất sốt ruột và buộc phải có chiến thuật mới trong tập 2 để nhanh chóng gia nhập đường đua cùng 2 HLV còn lại.

Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 1

Đến từ “giới battle rap”, 2Can – Trần Viết Hoàng là gương mặt đầu tiên xuất hiện trong Tập 2 ngay lập tức làm cho GK và các HLV điêu đứng. Bén duyên với nhạc rap từ khi được anh trai tặng cho CD về thể loại này, từ đó chàng trai quê Đồng Nai theo đuổi và mang những gì gần gũi và chân thật nhất của mình vào rap. “Đến với chương trình này, em chỉ mong được thấy các vị huấn luyện viên mỉm cười thôi ạ”, đó là câu trả lời của 2Can khi được MC Trấn Thành hỏi mong muốn khi đến chương trình là gì. Đúng như thế, 2Can đã có một tiết mục vô cùng duyên dáng và hài hước hứa hẹn sẽ gây bão vì giai điệu và lyrics cực chất chơi

Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 2

“Thí sinh tiếp theo bước ra sân khấu sẽ là một thách thức rất lớn đối với quý vị. Bởi vì sao? Đây là một chiến binh khủng”, đây là lời khẳng định của MC Trấn Thành trước 4 HLV Wowy, Binz, Karik và Rhymastic khi giới thiệu về Blacka. Chơi trong “rap game” đã 11 năm, chắc hẳn Blacka không còn là cái tên xa lạ trên bản đồ rap Việt.

Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 3Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 4Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 5Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 6

Xuất thân là một võ sĩ, tuy nhiên vì sự cố nên Blacka quyết định sẽ truyền năng lượng võ thuật của mình qua những lời rap và chính vì thế mà “kiện tướng” của Tổ Quạ đã khiến cho các GK và HLV phải thán phục trước tài năng của mình. Blacka đích thị là “con át chủ bài” trong Tập 2 cũng như là “chiến binh nặng ký” khi HLV nào có được thí sinh này trong đội. Không biết bản rap của Blacka sẽ chinh phục HLV nào? Và liệu Nón vàng có được tung ra? Tập 2 đang thật sự nóng lên từng giờ…

Trấn Thành gọi Blacka là 'thách thức lớn' với 'bộ tứ' quyền lực - Wowy, Binz, Karik và Rhymastic - Ảnh 7

Tập 2 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 23/10 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

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