Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi

Tin tức giải trí 25/03/2022 11:02

Bà mối nổi tiếng của Hàn Quốc mới đây đã tiết lộ tên của nam và nữ diễn viên đang được nhiều người xem là hình mẫu bạn đời lý tưởng.

Ngày nay người Hàn Quốc ngày càng tập trung phấn đấu cho sự nghiệp nên quỹ thời gian cho việc tìm kiếm người yêu và hẹn hò cũng trở nên hạn hẹp dần. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên vẫn có những loại hình dịch vụ hỗ trợ họ làm điều đó thuận lợi hơn. Trong số đó, dịch vụ mai mối vẫn rất thịnh hành tại xứ kim chi, và những 'bà mai ông mối' cũng đều là những người làm việc rất chuyên nghiệp. 

Vì lý do này mà ngày càng nhiều người Hàn Quốc tin vào tính hiệu quả của dịch vụ mai mối. Họ sẵn sàng chia sẻ mọi điều về mẫu người bạn đời của họ với người trung gian, sau đó sẽ nhận được kết quả ghép cặp dựa vào nghiên cứu và điều tra chi tiết. Chính vì vậy nhiều người cũng rất tò mò rằng liệu giới trẻ Hàn hiện tại đang xem ai là hình mẫu kết hôn lý tưởng. 

Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi - Ảnh 1
Bà mối xuất hiện trong chương trình của SBS

Trong tập phát sóng mới nhất, chương trình 'Private lessons for the scammed' của đài SBS đã mời một người mai mối nổi tiếng đến để giải đáp câu hỏi nói trên. Tại đây, bà mối giấu mặt đã tiết lộ tên của nam và nữ diễn viên đang trở thành hình mẫu phổ biến của những người tìm đến dịch vụ mai mối trong năm 2022. 

Choi Woo Sik

Bà mối khẳng định: 'Gần đây nam diễn viên Choi Woo Sik đang rất nổi tiếng.' Các công ty dịch vụ hẹn hò cũng xác nhận ngày càng có nhiều cô gái mô tả hình mẫu bạn trai của mình giống như nam chính của bộ phim đình đám 'Our Beloved Summer'. Theo đánh giá của nhiều người, nam diễn viên sở hữu ngoại hình không chỉ điển trai mà còn rất gần gũi, đáng yêu, dễ dàng chiếm được thiện cảm từ xung quanh. 

Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi - Ảnh 2
Choi Woo Sik

Choi Woo Sik sinh năm 1990, mang quốc tịch Canada-Hàn. Ngoài 'Our Beloved Summer', anh còn nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng khác như 'Set Me Free', 'Train To Busan', 'Parasite' v...v... Tuy nhiên thành công của 'Our Beloved Summer' đã đưa anh trở thành hình mẫu bạn trai quốc dân của năm 2021 và hiệu ứng này vẫn còn kéo dài đến năm 2022. 

Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi - Ảnh 3
Choi Woo Sik trong phim 'Our Beloved Summer'

Park Bo Young

Đối với đại diện bên nữ, bà mối tham gia chương trình cũng hé lộ: 'Nữ diễn viên Park Bo Young là hình mẫu bạn gái của rất nhiều chàng trai.' Lý do được đưa ra là vì ngoại hình ngọt ngào, xinh xắn và dễ khiến phái mạnh nảy sinh cảm giác muốn được chở che, bảo vệ. 

Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi - Ảnh 4
Park Bo Young

Park Bo Young sinh năm 1990 và đã có thời gian dài hoạt động diễn xuất với những tác phẩm như 'Scandal Makers', ' A Werewolf Boy', 'Oh My Ghost', 'Doom at Your Service' v...v... Dù vậy trong suốt những năm qua, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, trong sáng khiến nhiều người tưởng rằng cô chỉ mới là tân binh. Có lẽ chính vì sự tươi trẻ này mà Park Bo Young luôn xuất hiện đều đặn trong top những hình mẫu người yêu lý tưởng của nam giới xứ kim chi. 

Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi - Ảnh 5
Park Bo Young trong phim 'Doom At Your Service'

Sau cùng, bà mối nổi tiếng cũng tiết lộ thêm một số chiêu trò gian lận cần phải lưu ý khi lựa chọn những dịch vụ mai mối. Cô đưa ra lời khuyên rằng chúng ta phải cảnh giác với những người mai mối lừa dối, hứa hẹn sai sự thật và nhiệt tình mời chào bằng tên của những ngôi sao để càng thu hút được nhiều khách hàng hơn. 

Nam phụ trong Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu chia sẻ bí mật cực hot về cảnh hôn với Seol In Ah

Nam phụ trong Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu chia sẻ bí mật cực hot về cảnh hôn với Seol In Ah

Những cảnh hôn của cô tiểu thư Jin Young Seo (Seo In Ah) và thư ký Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) luôn khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Park Bo Young Choi Woo Sik diễn viên Hàn Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43