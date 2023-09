Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi

Trong tập phát sóng mới nhất, chương trình 'Private lessons for the scammed' của đài SBS đã mời một người mai mối nổi tiếng đến để giải đáp câu hỏi nói trên. Tại đây, bà mối giấu mặt đã tiết lộ tên của nam và nữ diễn viên đang trở thành hình mẫu phổ biến của những người tìm đến dịch vụ mai mối trong năm 2022.

Choi Woo Sik

Choi Woo Sik sinh năm 1990, mang quốc tịch Canada-Hàn. Ngoài 'Our Beloved Summer', anh còn nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng khác như 'Set Me Free', 'Train To Busan', 'Parasite' v...v... Tuy nhiên thành công của 'Our Beloved Summer' đã đưa anh trở thành hình mẫu bạn trai quốc dân của năm 2021 và hiệu ứng này vẫn còn kéo dài đến năm 2022.

Choi Woo Sik trong phim 'Our Beloved Summer'

Park Bo Young

Đối với đại diện bên nữ, bà mối tham gia chương trình cũng hé lộ: 'Nữ diễn viên Park Bo Young là hình mẫu bạn gái của rất nhiều chàng trai.' Lý do được đưa ra là vì ngoại hình ngọt ngào, xinh xắn và dễ khiến phái mạnh nảy sinh cảm giác muốn được chở che, bảo vệ.

Park Bo Young

Park Bo Young sinh năm 1990 và đã có thời gian dài hoạt động diễn xuất với những tác phẩm như 'Scandal Makers', ' A Werewolf Boy', 'Oh My Ghost', 'Doom at Your Service' v...v... Dù vậy trong suốt những năm qua, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, trong sáng khiến nhiều người tưởng rằng cô chỉ mới là tân binh. Có lẽ chính vì sự tươi trẻ này mà Park Bo Young luôn xuất hiện đều đặn trong top những hình mẫu người yêu lý tưởng của nam giới xứ kim chi.

Park Bo Young trong phim 'Doom At Your Service'

Sau cùng, bà mối nổi tiếng cũng tiết lộ thêm một số chiêu trò gian lận cần phải lưu ý khi lựa chọn những dịch vụ mai mối. Cô đưa ra lời khuyên rằng chúng ta phải cảnh giác với những người mai mối lừa dối, hứa hẹn sai sự thật và nhiệt tình mời chào bằng tên của những ngôi sao để càng thu hút được nhiều khách hàng hơn.