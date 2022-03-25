Tiết lộ gây SỐC của bà mối về hai diễn viên Hàn Quốc được chọn là mẫu người lý tưởng để kết hôn năm 2022: Nữ gọi tên Park Bo Young, nam là ngôi sao 9x đang 'nổi đình nổi đám' xứ sở Kim Chi

Bà mối nổi tiếng của Hàn Quốc mới đây đã tiết lộ tên của nam và nữ diễn viên đang được nhiều người xem là hình mẫu bạn đời lý tưởng.

Ngày nay người Hàn Quốc ngày càng tập trung phấn đấu cho sự nghiệp nên quỹ thời gian cho việc tìm kiếm người yêu và hẹn hò cũng trở nên hạn hẹp dần. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên vẫn có những loại hình dịch vụ hỗ trợ họ làm điều đó thuận lợi hơn. Trong số đó, dịch vụ mai mối vẫn rất thịnh hành tại xứ kim chi, và những 'bà mai ông mối' cũng đều là những người làm việc rất chuyên nghiệp. Vì lý do này mà ngày càng nhiều người Hàn Quốc tin vào tính hiệu quả của dịch vụ mai mối. Họ sẵn sàng chia sẻ mọi điều về mẫu người bạn đời của họ với người trung gian, sau đó sẽ nhận được kết quả ghép cặp dựa vào nghiên cứu và điều tra chi tiết. Chính vì vậy nhiều người cũng rất tò mò rằng liệu giới trẻ Hàn hiện tại đang xem ai là hình mẫu kết hôn lý tưởng.

Bà mối xuất hiện trong chương trình của SBS Trong tập phát sóng mới nhất, chương trình 'Private lessons for the scammed' của đài SBS đã mời một người mai mối nổi tiếng đến để giải đáp câu hỏi nói trên. Tại đây, bà mối giấu mặt đã tiết lộ tên của nam và nữ diễn viên đang trở thành hình mẫu phổ biến của những người tìm đến dịch vụ mai mối trong năm 2022. Choi Woo Sik Bà mối khẳng định: 'Gần đây nam diễn viên Choi Woo Sik đang rất nổi tiếng.' Các công ty dịch vụ hẹn hò cũng xác nhận ngày càng có nhiều cô gái mô tả hình mẫu bạn trai của mình giống như nam chính của bộ phim đình đám 'Our Beloved Summer'. Theo đánh giá của nhiều người, nam diễn viên sở hữu ngoại hình không chỉ điển trai mà còn rất gần gũi, đáng yêu, dễ dàng chiếm được thiện cảm từ xung quanh.

Choi Woo Sik Choi Woo Sik sinh năm 1990, mang quốc tịch Canada-Hàn. Ngoài 'Our Beloved Summer', anh còn nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng khác như 'Set Me Free', 'Train To Busan', 'Parasite' v...v... Tuy nhiên thành công của 'Our Beloved Summer' đã đưa anh trở thành hình mẫu bạn trai quốc dân của năm 2021 và hiệu ứng này vẫn còn kéo dài đến năm 2022. Choi Woo Sik trong phim 'Our Beloved Summer' Park Bo Young Đối với đại diện bên nữ, bà mối tham gia chương trình cũng hé lộ: 'Nữ diễn viên Park Bo Young là hình mẫu bạn gái của rất nhiều chàng trai.' Lý do được đưa ra là vì ngoại hình ngọt ngào, xinh xắn và dễ khiến phái mạnh nảy sinh cảm giác muốn được chở che, bảo vệ. Park Bo Young Park Bo Young sinh năm 1990 và đã có thời gian dài hoạt động diễn xuất với những tác phẩm như 'Scandal Makers', ' A Werewolf Boy', 'Oh My Ghost', 'Doom at Your Service' v...v... Dù vậy trong suốt những năm qua, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, trong sáng khiến nhiều người tưởng rằng cô chỉ mới là tân binh. Có lẽ chính vì sự tươi trẻ này mà Park Bo Young luôn xuất hiện đều đặn trong top những hình mẫu người yêu lý tưởng của nam giới xứ kim chi. Park Bo Young trong phim 'Doom At Your Service' Sau cùng, bà mối nổi tiếng cũng tiết lộ thêm một số chiêu trò gian lận cần phải lưu ý khi lựa chọn những dịch vụ mai mối. Cô đưa ra lời khuyên rằng chúng ta phải cảnh giác với những người mai mối lừa dối, hứa hẹn sai sự thật và nhiệt tình mời chào bằng tên của những ngôi sao để càng thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Nam phụ trong Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu chia sẻ bí mật cực hot về cảnh hôn với Seol In Ah Những cảnh hôn của cô tiểu thư Jin Young Seo (Seo In Ah) và thư ký Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) luôn khiến khán giả vô cùng phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-gay-soc-cua-ba-moi-ve-hai-dien-vien-han-quoc-duoc-chon-la-mau-nguoi-ly-tuong-de-ket-hon-nam-2022-nu-goi-ten-park-bo-young-nam-la-ngoi-sao-9x-dang-noi-dinh-noi-dam-xu-so-kim-chi-458036.html