Nam phụ trong Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu chia sẻ bí mật cực hot về cảnh hôn với Seol In Ah

Trong một phỏng vấn với các diễn viên Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu đã chia sẻ về những cảnh hôn với nữ diễn viên Seol In Ah. "Cảnh hôn giữa tôi và In Ah đều xuất phát từ cảm xúc khi hóa thân thành nhân vật 100%. Nhờ In Ah mà tôi đã hoàn thành cảnh quay một cách đầy cảm xúc. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó", anh chàng vừa cười ngượng vừa chia sẻ.

Kim Min Kyu chia sẻ về bạn diễn Seol In Ah: "Trên trường quay, cô ấy rất lo lắng vì sợ mắc lỗi và sợ diễn xuất của mình sẽ kỳ quặc. In Ah cũng thường bị thương trên người do ngã hoặc bị va chạm trong quá trình quay phim. Chuyện xảy ra thường xuyên đến mức cô ấy cảm thấy mình giống như em út của đoàn phim vậy, khiến mọi người phải quan tâm và lo lắng".

Khi nói về ấn tượng đầu tiên và ấn tượng hiện tại đối với Seol In Ah , Kim Min Kyu cho biết anh từng nghĩ cô có vẻ ngoài quyến rũ lạnh lùng, nhưng sau thời gian cùng nhau trên phim trường, anh nhận ra Seol In Ah là người vui tính và rất thích đùa giỡn.

Trước khi quay nụ hôn đầu tiên của họ, Seol In Ah đột nhiên bắt đầu nhảy và nhảy theo vòng tròn xung quanh Kim Min Kyu và hát một bài hát trẻ em kỳ lạ. Thường thì khi quay một cảnh hôn, đặc biệt là lần đầu tiên, có thể sẽ khiến diễn viên lúng túng. Nhưng trong trường hợp của Kim Min Kyu và Seol In Ah , nhờ tính cách dễ thương và lanh lợi của cô nàng trên phim trường mà không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Cảnh hôn đầu tiên của hai diễn viên xuất hiện trong tập 6 của bộ phim đã khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trong tập 6 Hẹn hò chốn công sở, cô tiểu thư Jin Young Seo và thư ký Cha Sung Hoon đã có màn 'nói lời phải nuốt lấy lời' vô cùng ngọt ngào. Cả hai từng tuyên bố vạch rõ giới hạn với nhau, nhưng cuối cùng giới hạn ấy lại bị xóa nhòa bằng một kiss-scence 'cháy màn hình'.

Thời điểm hiện tại, couple phụ đang tạo ra được 'phản ứng hóa học' vô cùng tốt cả ở bên ngoài ống kính lẫn ở trong phim. Trong các tập tiếp theo phát sóng vào ngày thứ Hai, thứ Ba tuần sau trên Netflix.

Theo Kbizoom