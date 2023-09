Nam phụ trong Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu chia sẻ bí mật cực hot về cảnh hôn với Seol In Ah

Trong một phỏng vấn với các diễn viên Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu đã chia sẻ về những cảnh hôn với nữ diễn viên Seol In Ah. "Cảnh hôn giữa tôi và In Ah đều xuất phát từ cảm xúc khi hóa thân thành nhân vật 100%. Nhờ In Ah mà tôi đã hoàn thành cảnh quay một cách đầy cảm xúc. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó", anh chàng vừa cười ngượng vừa chia sẻ.