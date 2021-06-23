Tiền vệ Tuấn Anh hồi phục chấn thương, được về thăm gia đình sau cách ly tập trung

Cầu thủ Tuấn Anh của tuyển Việt Nam đã hoàn toàn bình phục chấn thương ở cổ chân và đủ điều kiện tập luyện để tham gia phần còn lại của V.League 2021.

Tối 7/6, trong trận đấu giữa Việt Nam - Indonesia, tiền vệ Tuấn Anh đã có cú va chạm mạnh với cầu thủ đội bạn gây chấn thương nguy hiểm ở cổ chân. Ngay hôm sau, chàng cầu thủ được đưa đến bệnh viện tại Dubai để chụp MRI. May mắn thay, kết quả cho thấy anh không bị rạn xương hay tổn thương dây chằng. Tuy nhiên, vì chấn thương này, anh đã không thể góp sức trong hai trận đấu còn lại với Malaysia và UAE.

Pha bóng va chạm mạnh với cầu thủ đội bạn khiến Tuấn Anh gặp chấn thương - Ảnh: Dân Việt

Sau khi về nước, Tuấn Anh cùng đồng đội cách ly 7 ngày tại một khách sạn ở quận 7, TP.HCM vì đã tiêm đủ vaccine Covid-19. Theo thông tin của Nhịp sống Việt, hiện tại, chàng tiền vệ đã hoàn toàn bình phục chấn thương ở cổ chân. Bác sĩ Choi Ju-young cho biết Tuấn Anh chỉ bị thương ở phần mềm, không cần can thiệp y tế sâu nên được chỉ định tập vật lý trị liệu kết hợp xoa bóp.

Tuấn Anh tập hồi phục chấn thương cùng bác sĩ sau trận gặp Indonesia - Ảnh: Sport5

Được biết, trong thời gian cách ly tập trung, Tuấn Anh vẫn duy trì tập chạy bộ và thực hiện các động tác thể dục trong phòng. Khi trở lại với HAGL, Tuấn Anh đã đủ điều kiện tập với giáo án thông thường. Sau khi kết thúc cách ly tập trung, chàng tiền vệ được CLB HAGL cho về thăm gia đình và tự cách ly thêm 7 ngày trước khi trở lại hội quân chuẩn bị cho phần còn lại của V.League 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-ve-tuan-anh-hoi-phuc-chan-thuong-duoc-ve-tham-gia-dinh-sau-cach-ly-tap-trung-409850.html