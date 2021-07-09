Diễn viên Thuý Diễm cũng chung nỗi lo này, cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Nặng lòng nghĩ đến những người nghèo bơ vơ… Ai sẽ giúp họ từ ngày mai có cái ăn mỗi ngày..."

Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 09/07, người dân cả nước đều lo lắng cho tình hình dịch bệnh của "hòn ngọc Viễn Đông". Trong đó, cuộc sống của người lao động nghèo trong những ngày giãn cách khiến mọi người quan ngại hơn cả.

Vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành vốn được rất nhiều công chúng yêu thích bởi tinh thần làm nghề nghiêm túc và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Tuy nhiên, bài đăng đầy trăn trở và lòng tốt của Thúy Diễm lại bị một cư dân mạng "cà khịa": "Diễn viên hay đạo đức giả lắm, ông Hoài Linh còn lừa. giờ không tin ai được đâu. Chị ơi đăng lên chi cho mệt." Nữ diễn viên ngay lập tức đáp trả: "Bạn ơi mình chẳng kêu gọi góp gì! Đừng nói vậy kỳ."

Một số cư dân mạng khác cũng vào mắng người "cà khịa" Thúy Diễm để bảo vệ cô: "Vậy rồi bạn có đạo đức thật không? Bạn giỏi thì đi giúp đi." "Vô duyên."

Cư dân mạng tuyên bố diễn viên hay đạo đức giả khiến nhiều người bức xúc.

Còn Siêu mẫu Xuân Lan thì tiết lộ cô đang kêu gọi kinh phí để tiếp tục bếp từ thiện cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người nghèo cho Thúy Diễm biết. Bà xã Lương Thế Thành ngay lập tức xin được cùng đóng góp với Xuân Lan để giúp đỡ mọi người. Xuân Lan chia sẻ thêm:

"Giờ cầu mong mọi người góp tiếp để phụ nấu em ơi. Mọi người cố gắng vận động xin tiền nấu cơm được 40 ngày rồi. Mà số suất ăn xin lên mỗi ngày càng cao. Mấy ngàn suất ăn trong ngày. Không đủ tiền để nấu nữa."

Thúy Diễm có hành động đẹp khi xin đóng góp vào bếp ăn của Siêu mẫu Xuân Lan.

Nhờ đóng góp của những nhà hảo tâm mà cuộc sống của người lao động trong những ngày khó khăn vơi bớt đi một phần. Giờ đây, mục tiêu cố gắng để không có ai phải chịu đói, phải nhịn ăn trong ngày giãn cách là mục tiêu của đông đảo mọi người.