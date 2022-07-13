Son Ye Jin Tinh tế thông báo tin vui của mình đến fan hâm mộ mà không cần ai khui

Tin tức giải trí 13/07/2022 16:36

Son Ye Jin, nữ nghệ sĩ luôn biết khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp để thông báo tin vui của mình đến fan hâm mộ mà không cần đợi ai tung tin đồn, mang tới những tiếng xấu.

Huyn BinSon Ye Jin được biết đến là cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc khi cả hai giữ mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm liền. Sau đó, mối quan hệ này được thăng cấp lên một bậc sau khi cả hai tái ngộ cùng nhau ở Hạ Cánh Nơi Anh vào năm 2020. Sau hơn 2 năm, trong sự chúc phúc của nhiều người đặc biệt là các fan, cả hai đã chính thức về chung một nhà. Có thể thấy, trong các sự kiện quan trọng của mình và chồng, nữ nghệ sĩ luôn tinh tế thông báo cho người hâm mộ trên các trạng mạng xã hội của mình.

Son Ye Jin
Son Ye Jin xinh đẹp ở tuổi 40 - Nguồn: Internet

Đầu tiên là bài đăng thừa nhận về việc hẹn hò với nam tài tử Hyun Bin. Sau khi công ty xác nhận thông tin cả hai hẹn hò, Son Ye Jin đã tự mình đăng tải bài viết vào những ngày đầu năm mới: “Mặc dù không biết phải nói thế nào nhưng tôi nghĩ mình nên nói gì đó với các bạn. Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng và lạ lùng nữa. Thật biết ơn khi gặp được người tốt như anh ấy, tôi sẽ cố gắng vun đắp mọi thứ thật tốt đẹp. Tôi vẫn luôn giữ trong tim tình yêu và sự ủng hộ quý giá của các bạn dành cho mình. Hi vọng mọi người gặp được thật nhiều điều tốt đẹp trong năm mới”.

Son Ye Jin

Tiếp đó là bài viết thông báo kết hôn gây xôn xao mạng xa hội. Cô không khỏi xúc động chia sẻ: "Chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và được che chở. Hãy giúp chúng tôi kỷ niệm sự khởi đầu trong tương lai của chúng tôi. Và gửi đến những người hâm mộ thân yêu nhất của tôi. Tôi đã nhận được tình yêu vô điều kiện và trong một thời gian dài, tôi nghĩ, không có cách nào để báo đáp. Tôi vô cùng biết ơn các bạn.  Tôi cũng chúc tất cả các bạn hạnh phúc!". Có thể thấy nữ diễn viên luôn nhớ tới người  hâm mộ và gửi đến những dòng tâm sự trang trọng và ấm áp nhất.

Son Ye Jin
Huyn Bin và Son Ye Jin hạnh phúc trong ngày vui của mình - Nguồn: Internet

Hậu đám cưới thế kỷ của cặp đôi vào tháng 3 vừa qua, nữ diễn viên vừa thông báo mang thai con đầu lòng trên Instagram cá nhân khiến các fan vỡ òa. Những dòng tâm thư được Son Ye Jin dành tặng người hâm mộ: "Hôm nay tôi định thông báo một cách cẩn trọng tin vui này đến mọi người. Một sinh mệnh mới đã đến với chúng tôi. Thật sự rất biết ơn các bạn, nhưng vì thận trọng nên cho đến giờ vẫn chưa thể nói với những người xung quanh. Trước khi quá muộn, chúng tôi muốn báo tin này cho các bạn fan và những người xung quanh đang chờ đợi tin tức này như chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt sinh mệnh quý giá này. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và cũng sẽ bảo vệ những điều quý giá trong cuộc sống mỗi người".

Son Ye Jin
Bài viết thông báo mang thai của Son Ye Jin - Nguồn: Instagram yẹinhand

Son Ye Jin 

Có thể nói, qua những lần thông báo ngọt ngào của Son Ye Jin luôn được gửi cho người hâm mộ đúng thời điểm. Tuy không quá vội vàng nhưng cô cũng đủ khiến fan nể phục và trân trọng. Việc cặp đôi này liên tục thông báo tin vui đến người hâm mộ khiến các fan thêm ấm lòng vì thần tượng của họ đang có một cuộc sống viên mãn.

Netflix Nhật Bản công bố top 11 nữ diễn viên đẹp nhất: Son Ye Jin đứng đầu, Song Hye Kyo bất ngờ vắng mặt

Netflix Nhật Bản công bố top 11 nữ diễn viên đẹp nhất: Son Ye Jin đứng đầu, Song Hye Kyo bất ngờ vắng mặt

Danh sách top 11 nữ diễn viên được yêu thích tại Nhật Bản bất ngờ thiếu vắng tên Song Hye Kyo.

Xem thêm
Từ khóa:   Son Ye Jin mang thai Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin tóc xõa của Son Ye Jin Son Ye Jin Huyn Bin

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43