Son Ye Jin Tinh tế thông báo tin vui của mình đến fan hâm mộ mà không cần ai khui

Son Ye Jin, nữ nghệ sĩ luôn biết khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp để thông báo tin vui của mình đến fan hâm mộ mà không cần đợi ai tung tin đồn, mang tới những tiếng xấu.

Huyn Bin và Son Ye Jin được biết đến là cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc khi cả hai giữ mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm liền. Sau đó, mối quan hệ này được thăng cấp lên một bậc sau khi cả hai tái ngộ cùng nhau ở Hạ Cánh Nơi Anh vào năm 2020. Sau hơn 2 năm, trong sự chúc phúc của nhiều người đặc biệt là các fan, cả hai đã chính thức về chung một nhà. Có thể thấy, trong các sự kiện quan trọng của mình và chồng, nữ nghệ sĩ luôn tinh tế thông báo cho người hâm mộ trên các trạng mạng xã hội của mình. Son Ye Jin xinh đẹp ở tuổi 40 - Nguồn: Internet Đầu tiên là bài đăng thừa nhận về việc hẹn hò với nam tài tử Hyun Bin. Sau khi công ty xác nhận thông tin cả hai hẹn hò, Son Ye Jin đã tự mình đăng tải bài viết vào những ngày đầu năm mới: “Mặc dù không biết phải nói thế nào nhưng tôi nghĩ mình nên nói gì đó với các bạn. Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng và lạ lùng nữa. Thật biết ơn khi gặp được người tốt như anh ấy, tôi sẽ cố gắng vun đắp mọi thứ thật tốt đẹp. Tôi vẫn luôn giữ trong tim tình yêu và sự ủng hộ quý giá của các bạn dành cho mình. Hi vọng mọi người gặp được thật nhiều điều tốt đẹp trong năm mới”.

Tiếp đó là bài viết thông báo kết hôn gây xôn xao mạng xa hội. Cô không khỏi xúc động chia sẻ: "Chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và được che chở. Hãy giúp chúng tôi kỷ niệm sự khởi đầu trong tương lai của chúng tôi. Và gửi đến những người hâm mộ thân yêu nhất của tôi. Tôi đã nhận được tình yêu vô điều kiện và trong một thời gian dài, tôi nghĩ, không có cách nào để báo đáp. Tôi vô cùng biết ơn các bạn. Tôi cũng chúc tất cả các bạn hạnh phúc!". Có thể thấy nữ diễn viên luôn nhớ tới người hâm mộ và gửi đến những dòng tâm sự trang trọng và ấm áp nhất.

Huyn Bin và Son Ye Jin hạnh phúc trong ngày vui của mình - Nguồn: Internet Hậu đám cưới thế kỷ của cặp đôi vào tháng 3 vừa qua, nữ diễn viên vừa thông báo mang thai con đầu lòng trên Instagram cá nhân khiến các fan vỡ òa. Những dòng tâm thư được Son Ye Jin dành tặng người hâm mộ: "Hôm nay tôi định thông báo một cách cẩn trọng tin vui này đến mọi người. Một sinh mệnh mới đã đến với chúng tôi. Thật sự rất biết ơn các bạn, nhưng vì thận trọng nên cho đến giờ vẫn chưa thể nói với những người xung quanh. Trước khi quá muộn, chúng tôi muốn báo tin này cho các bạn fan và những người xung quanh đang chờ đợi tin tức này như chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt sinh mệnh quý giá này. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và cũng sẽ bảo vệ những điều quý giá trong cuộc sống mỗi người". Bài viết thông báo mang thai của Son Ye Jin - Nguồn: Instagram yẹinhand Có thể nói, qua những lần thông báo ngọt ngào của Son Ye Jin luôn được gửi cho người hâm mộ đúng thời điểm. Tuy không quá vội vàng nhưng cô cũng đủ khiến fan nể phục và trân trọng. Việc cặp đôi này liên tục thông báo tin vui đến người hâm mộ khiến các fan thêm ấm lòng vì thần tượng của họ đang có một cuộc sống viên mãn.

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