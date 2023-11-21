Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực

Tin tức giải trí 21/11/2023 10:18

Thời gian qua, mẹ bỉm Đào Hỷ Nhi - 1 vlogger xinh đẹp nổi như cồn trên mạng xã hội bởi cuộc sống xa hoa, giàu có được nhiều người ngưỡng mộ.

Thời gian qua, mạng xã hội Trung Quốc "rần rần" xôn xao vì "tiên nữ hạ phàm" Đào Hỷ Nhi chia sẻ cuộc sống hào môn, sang chảnh của mình. Xuất hiện với tư cách là vlogger, Đào Hỷ Nhi nhanh chóng được nhiều người theo dõi và hâm mộ, xuýt xoa về cuộc sống giàu có không tưởng của cô.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 1
Xuất hiện với tư cách là vlogger, Đào Hỷ Nhi nhanh chóng được nhiều người theo dõi và hâm mộ, xuýt xoa về cuộc sống giàu có không tưởng của cô

Đào Hỷ Nhi (sinh năm 1993), hiện là mẹ bỉm 30 tuổi nhưng vẫn sở hữu vóc dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng như tiên tử nên nhận được vô vàn người yêu mến. Các vlog chia sẻ của cô mang cảm giác thư thái, nhẹ nhàng dù chỉ đơn thuần là chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 2
Đào Hỷ Nhi (sinh năm 1993), hiện là mẹ bỉm 30 tuổi nhưng vẫn sở hữu vóc dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng như tiên tử nên nhận được vô vàn người yêu mến

Gia đình nhỏ của cô sống trong căn biệt thự rộng hơn 1200m2 với không gian được xây dựng và thiết kế cầu kỳ, hệt như những biệt phủ thời xưa của Trung Quốc. Ngôi biệt viện này gia đình chồng cô mua từ những năm 2000, nằm ở Greentown Peach Blossom House (Lục Thành Đào Hoa Nguyên) ở Tô Châu.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của cô sống trong căn biệt thự rộng hơn 1200m2 với không gian được xây dựng và thiết kế cầu kỳ, hệt như những biệt phủ thời xưa của Trung Quốc

Nơi này rộng đến mức người đẹp tuổi 30 tiết lộ "Không dám ở một mình". Trong biệt phủ rộng lớn này, dường như mọi cảnh quan trên thế gian đều hội tụ ở đây, từ hồ cá, hồ sen, vườn rau, vườn hoa,...

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 4
Nơi này rộng đến mức người đẹp tuổi 30 tiết lộ "Không dám ở một mình"

Khoảng sân được chăm sóc tỉ mỉ và nội thất của khu tứ hợp viện nhà Đào Hỷ Nhi cũng rất ấn tượng. Phòng tập gym, tập yoga, bể bơi, phòng vẽ tranh, phòng trà, thậm chí cả sân golf trong nhà, rạp chiếu phim, phòng hát đều có thể thiết kế, bố trí theo sở thích của gia chủ. 

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 5
Phòng tập gym, tập yoga, bể bơi, phòng vẽ tranh, phòng trà, thậm chí cả sân golf trong nhà, rạp chiếu phim, phòng hát đều có thể thiết kế, bố trí theo sở thích của gia chủ

Đào Hỷ Nhi quay video cả ngày cũng không thể hết được các góc trong nhà. Bởi vậy, việc tận hưởng cuộc sống ở nơi đây rất thanh nhã. Chẳng hạn như cô có thể mời thợ làm móng đến nhà ngồi dưới chòi bên hồ cá Koi, chụp ảnh dưới gốc cây hoa anh đào, pha trà bên bếp lửa, hái vội nắm hoa quế bên hiên cũng được ấm trà thơm nức, những cây ngân hạnh đắt đỏ chỉ để trồng lối ven đường đi.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 6
Đào Hỷ Nhi quay video cả ngày cũng không thể hết được các góc trong nhà. Bởi vậy, việc tận hưởng cuộc sống ở nơi đây rất thanh nhã

Mỗi khi xuất hiện, cô đều toát lên chất "phú bà" với phong cách thời trang sang chảnh, thướt tha, kiềm diễn. Bà mẹ 1 con cũng rất yêu thích phong cách truyền thống với những bộ sườn xám hay những bộ trang phục truyền thống cách điệu, hệt như các tiểu thư thời xưa. 

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 7
Những bộ sườn xám của Hỷ Nhi đều được may riêng theo số đo và cũng được cô tỉ mỉ chọn loại vải lụa hay gấm, và từng hoa văn. Bên cạnh đó, bà mẹ bỉm sữa cũng đầu tư cho con trai những item thời trang truyền thống được cắt may riêng

Kể cả ở nhà thì dường như lịch trình của mỹ nhân tuổi 30 cũng rất bận rộn. Ví dụ như buổi sáng dậy cô sẽ pha một cốc hắc kỷ tử bằng máy để uống. Nếu buổi sáng không uống nước lọc cô sẽ uống loại nước này, có lẽ đây là bí quyết làm đẹp da của mỹ nhân tuổi 30. Cắm một bình hoa để trang trí cho không gian thêm tươi mát.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 8
Kể cả ở nhà thì dường như lịch trình của mỹ nhân tuổi 30 cũng rất bận rộn. Ví dụ như buổi sáng dậy cô sẽ pha một cốc hắc kỷ tử bằng máy để uống

Sau đó, Đào Hỷ Nhi sẽ tiếp đón bác sĩ riêng của gia đình đến bắt mạch, cô còn hướng dẫn nấu món dưỡng nhan mà phụ nữ Trung Quốc thường dùng đó là đường nâu trứng gà. Nấu xong, vừa ăn vừa xem phim trên ti vi không dây bên hồ tận hưởng không khí trong lành.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 9
Nấu xong, vừa ăn vừa xem phim trên ti vi không dây bên hồ tận hưởng không khí trong lành

Sau khi ăn xong, làm gì để tiêu cơm đây? Đào Hỷ Nhi khui đống đồ mới ship đến nhà, tiện thể còn mua cả sách kiến trúc để tham khảo, vì cô đang có nhu cầu cải tạo sân vườn. Tiếp đó, cô nàng sẽ tập thể dục một chút theo hướng dẫn của máy tập và thư giãn bằng máy mát xa. Nghỉ ngơi một chút sẽ dặn đầu bếp của gia đình chế biến món ăn. Tận hưởng bữa cơm ấm cúng cùng chồng xong cô sẽ chơi cùng con trai.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 10
Nghỉ ngơi một chút sẽ dặn đầu bếp của gia đình chế biến món ăn. Tận hưởng bữa cơm ấm cúng cùng chồng xong cô sẽ chơi cùng con trai

Đặc biệt, trong những video ghi lại những lần đi shopping của Hỷ Nhi luôn ngập tràn những món đồ đắt đỏ. Cô thường xuyên "tậu" về những item thời trang hàng hiệu như Hermes, Dior,... và nhiều loại trang sức xa xỉ như ngọc trai, kim cương với giá lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm đến hàng tỷ đồng).

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 11
Mỗi lần đi mua sắm, phú bà tuổi 30 không bao giờ phải nhìn giá. "Chị đẹp" cũng rất hào phóng, thường xuyên mua sắm những món hàng hiệu cho mẹ, mẹ chồng và bạn bè

Mỗi lần đi mua sắm, phú bà tuổi 30 không bao giờ phải nhìn giá. "Chị đẹp" cũng rất hào phóng, thường xuyên mua sắm những món hàng hiệu cho mẹ, mẹ chồng và bạn bè. Chắc hẳn, nhìn vào phong cách cùng độ giàu sang của Hỷ Nhi, chị em nào cũng không khỏi ghen tỵ và ao ước có được.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 12
Đặc biệt, trong những video ghi lại những lần đi shopping của Hỷ Nhi luôn ngập tràn những món đồ đắt đỏ. Cô thường xuyên "tậu" về những item thời trang hàng hiệu như Hermes, Dior,...

Đào Hỷ Nhi cùng chồng từng là du học sinh Canada. Cô được chồng hết mực yêu chiều, cưng như trứng mỏng. Chồng thường xuyên vào bếp nấu ăn khi cô thèm ăn đồ Nhật mà không muốn ra ngoài, chồng cô sẽ nhanh chóng đi mua; khi gọi thợ đến nhà làm móng, cô sẽ nhờ chồng vẽ hoa văn của văn vật lên trên,... Cô cũng khoe chồng mình rất khéo tay, còn làm kẹp tóc tặng cô nữa. Cô nàng cũng không quên nịnh chồng rất khéo như "Người đàn ông biết nấu cơm là đẹp trai nhất",... 

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 13
Đào Hỷ Nhi cùng chồng từng là du học sinh Canada. Cô được chồng hết mực yêu chiều, cưng như trứng mỏng

Hỷ Nhi làm công việc sáng tạo và cô cũng độc lập kinh tế với chồng. Nhiều người cho rằng, phú bà tuổi 30 may mắn vì lấy được chồng giàu, lại cưng chiều cô hết mực. Mỗi ngày đi mua sắm dường như là một chuyện bình thường và có phần nhàm chán với chiếc thẻ đen không giới hạn trên tay.

Phú bà 30 tuổi vạn người mê: Sống trong biệt phủ 1.200m2, mặc toàn lụa là, mua sắm không xem giá, chồng yêu chiều hết mực - Ảnh 14
Nhiều người cho rằng, phú bà tuổi 30 may mắn vì lấy được chồng giàu, lại cưng chiều cô hết mực. Tuy nhiên, gia cảnh của Hỷ Nhi "chẳng tầm thường". Bởi không kém cạnh tứ hợp viện nhà chồng, nhà đẻ của Đào Hỷ Nhi cũng to như tòa lâu đài sừng sững

Tuy nhiên, sau đoạn clip cô lén về dự sinh nhật mẹ đẻ được đăng tải, cư dân mạng bất ngờ về gia cảnh "chẳng tầm thường" của Hỷ Nhi. Bởi không kém cạnh tứ hợp viện nhà chồng, nhà đẻ của Đào Hỷ Nhi cũng to như tòa lâu đài sừng sững. Mẹ của Đào Hỷ Nhi rất trẻ, đầy khí chất và tâm lý, yêu thương con gái, luôn dặn cô phải biết chăm sóc bản thân mình.

 

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