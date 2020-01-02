Phan Mạnh Quỳnh lần đầu hát live 'Đi để trở về 4' trước hàng chục ngàn khán giả tại New Year Countdown 2020

Xuất hiện trong đêm nhạc New Year Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phan Mạnh Quỳnh lần đầu khoe giọng hát live ca khúc “Đi để trở về 4” trước hàng chục ngàn khán giả.

Tại Lễ hội đếm ngược - Countdown 2020 diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào tối 31/12/2019, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã mang đến bữa tiệc âm nhạc hoành tráng kết thúc năm. Trong đó, Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ khi trình diễn live bản hit mới nhất “Đi để trở về” đưa cảm xúc khán giả trở nên lắng đọng hơn. Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh trình diễn trên sân khấu Nam ca sĩ bày tỏ: “Là một ca sĩ, lịch diễn bận rộn trong những ngày Tết, không về sớm đón Tết cùng gia đình, Quỳnh rất trân trọng thời gian Tết được ở bên gia đình. Những ngày sát Tết, lòng mình càng thêm nôn nao. Ngay thềm năm mới, như tinh thần của bài hát này, Quỳnh hy vọng Tết này mọi người về nhà sớm, vì khi bạn về chính bạn là người mang Tết về nhà. Tết này, Quỳnh cũng muốn mang Tết về sớm hơn, chuẩn bị mâm cơm cuối năm và đón giao thừa bên cạnh gia đình”.

Ca khúc 'Đi để trở về 4' được khán giả đón nhận nồng nhiệt Vừa qua, Phan Mạnh Quỳnh cũng là tên tuổi thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi ghi dấu ấn qua những bản nhạc phim “Mắt biếc” với ca từ và giai điệu đậm chất thơ. Không chỉ vậy, năm nay, Phan Mạnh Quỳnh cho ra mắt MV “Nhạt” về tình yêu đôi lứa và MV “Nước ngoài” về câu chuyện xã hội đều tạo được tiếng vang. Riêng ca khúc “Đi để trở về 4” đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ Nghệ An sáng tác và hát một ca khúc Tết. Ca khúc dường như mang một màu sắc riêng biệt, khi chứa đựng nhiều hàm nghĩa nhưng lại thể hiện bằng ca từ đơn giản, gần gũi với người trẻ. Không cần là một bản nhạc Tết giai điệu rộn ràng, “Đi để trở về 4” vẫn mang đến giai điệu gợi nhắc cho người nghe những khoảnh khắc Tết mà mỗi chúng ta đã từng trải qua và càng nôn nao mong chờ về Tết sớm bên gia đình.

Sân khấu bày trí hoành tráng Đứng trước hàng nghìn khán của đêm New Year Countdown, Phan Mạnh Quỳnh cho biết bản thân anh cũng không khỏi hồi hộp, thích thú khi hát live “Đi để trở về 4” tại sân khấu ngoài trời như thế. Khán giả xem show Cũng trong đêm diễn chào năm mới, Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ vào ngày đầu tiên của năm 2020, anh sẽ gửi đến khán giả một món quà đặc biệt dành tặng cho những đôi chân xa nhà đang mong chờ về Tết. Đó sẽ là một sản phẩm kết hợp cùng với nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Phan Mạnh Quỳnh mong rằng, sản phẩm năm mới này như một món quà tri ân khán giả đã luôn ủng hộ con đường âm nhạc của anh suốt thời gian qua.

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