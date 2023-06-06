Nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan giành HCV, phá kỷ lục ASEAN Para Games 12

Tin tức giải trí 06/06/2023 21:52

Ngày 5/6, tại kỳ Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games lần thứ 12 diễn ra tại Campuchia, nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan đã xuất sắc giành HCV hạng cân 55kg, đồng thời phá kỷ lục đại hội.

Dẫn tin từ Báo Khánh Hòa, ngày 5/6, tại kỳ Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12) diễn ra tại Campuchia, nữ vận động viên (VĐV) người Khánh Hòa Châu Hoàng Tuyết Loan đã xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) môn cử tạ nữ, hạng cân 55kg, phá kỷ lục do chính mình lập ra (104kg) ở kỳ đại hội năm 2022 tại Indonesia.

Ở nội dung thi đấu môn cử tạ nữ, hạng cân 55kg kỳ ASEAN Para Games lần này, VĐV Châu Hoàng Tuyết Loan của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cùng tranh tài với 2 VĐV là Hat Motnok (Thái Lan) và Denesia Apote Esnara (Philippines). Ở lần cử đầu tiên, Tuyết Loan đã thành công với mức tạ 91kg, trong khi VĐV người Thái Lan chỉ nâng được mức tạ 78kg, còn VĐV người Philippines bị phạm quy.

Nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan giành HCV, phá kỷ lục ASEAN Para Games 12 - Ảnh 1
Vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan phá kỷ lục môn cử tạ nữ, hạng cân 55kg tại kỳ ASEAN Para Games 12 - Báo Khánh Hòa

Ở 2 lần cử tiếp theo, Tuyết Loan tiếp tục nâng mức tạ lên 95kg, 98kg và đều thành công, trong khi các đối thủ đều không hoàn thành được phần thi của mình. Dù đã nỗ lực bám đuổi thành tích của Tuyết Loan, thế nhưng mức tạ mà VĐV Hat Motnok thực hiện thành công (lần thứ 2) chỉ đạt 80kg. Khi đã nắm chắc HCV trong tay, đến lần cử thứ 4, Tuyết Loan mạnh dạn đăng ký mức tạ 105kg và thực hiện thành công, qua đó phá kỷ lục ASEAN Para Games do chính cô thiết lập ở kỳ đại hội lần thứ 11. HCV của Tuyết Loan là 1 trong 10 HCV môn cử tạ mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt được sau 3 ngày thi đấu chính thức (từ ngày 4 đến 6-6) tại ASEAN Para Games 12.

Được biết, ở kỳ ASEAN Para Games lần này, Châu Hoàng Tuyết Loan là VĐV lớn tuổi nhất (sinh năm 1975) của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn còn thi đấu, đạt thành tích huy chương. Đây thực sự là nghị lực phi thường của người phụ nữ bị liệt hai chân từ nhỏ, thậm chí đang mắc căn bệnh ung thư vòm họng, cho đến giờ chị vẫn sống chung với nó.

Theo thông tin từ Báo Văn hóa, tại ASEAN Para Games 12, Châu Hoàng Tuyết Loan được kỳ vọng rất lớn sẽ bảo vệ thành công tấm HCV có được ở kỳ đại hội cách đây 1 năm. Ở phần thi chung kết hạng cân 55kg nữ, Tuyết Loan đã thi đấu thành công khi đều hoàn thành 3 mức tạ một cách thuyết phục. Ở lần cử đầu tiên, Tuyết Loan thành công với mức tạ 91kg, sau đó là 95kg và đến lượt ba, lực sĩ 48 tuổi đã xuất sắc chinh phục thành công mức tạ 98kg.

Nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan giành HCV, phá kỷ lục ASEAN Para Games 12 - Ảnh 2
Châu Hoàng Tuyết Loan không có đối thủ ở hạng cân 55kg nữ - Ảnh: Báo Văn hóa

Lúc này, Tuyết Loan đã nắm chắc HCV cho lần nâng có thành tích tốt nhất là 98kg và HCV tổng cử, vậy nên VĐV này đã quyết định nâng mức tạ lên 105kg ở lần thứ tư để phá kỷ lục đại hội do mình thiết lập là 104kg ở ASEAN Para Games 2022. Với sự nỗ lực của mình, Tuyết Loan đã chinh phục thành công mức tạ 105kg và thiết lập nên kỷ lục đại hội mới ở hạng cân 55kg nữ môn cử tạ.

Trước đó, Tuyết Loan cũng phá kỷ lục của chính mình tại hạng 55kg nữ lập ở ASEAN Para Games 2017 (Malaysia) với tạ 103 kg, vượt kỷ lục của chính chị (102 kg) lập tại ASEAN Para Games 2015. Mức tạ 104kg là thành tích tốt nhất của nữ lực sĩ quê Khánh Hoà trước kỳ đại hội ở Campuchia.

Với 2 tấm HCV của Châu Hoàng Tuyết Loan ở hạng cân 55kg nữ, cử tạ Việt Nam hiện đang có được 8 HCV. Trước đó trong ngày 4.6, các đô cử Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Đặng Thị Linh Phượng đều giành 2 HCV ở các hạng cân mình tham dự.

 

 

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