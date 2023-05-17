Nhan sắc 'vượt bậc' của nữ hoàng điền kinh ngoài đời khiến fan 'đổ gục'

Tin tức giải trí 17/05/2023 11:25

SEA Games 32 mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tổng cộng 136 huy chương vàng, xếp nhất toàn đoàn. Ngoài ra, còn khiến fan "đổ gục" với vẻ đẹp "gây thương nhớ" của hoa khôi điền kinh.

Kết thúc SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 136 huy chương vàng, xếp nhất toàn đoàn.

Nhan sắc 'vượt bậc' của nữ hoàng điền kinh ngoài đời khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 1
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32

Tại SEA Games 32, chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành từ 90 đến 120 huy chương vàng, đứng trong tốp 3 đoàn dẫn đầu. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra đến 16 huy chương vàng và đứng nhất toàn đoàn.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ SEA Games, Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn. Hai kỳ SEA Games trước đều diễn ra ở Việt Nam (2003 và 2021). Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương mà không phải là nước chủ nhà.

Tại Sea Game lần này, vận động viên (VĐV) Huỳnh Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1999, quê Vĩnh Long) tranh tài ở nội dung chung kết 100m rào nữ, vận động viên (VĐV) Huỳnh Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1999, quê Vĩnh Long) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực để về đích đầu tiên với thành tích 13,50 giây. Qua đó, Mỹ Tiên đã xuất sắc đem về tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên sau 3 lần tham dự SEA Games nhưng không đạt được kết quả tốt nhất.

Nhan sắc 'vượt bậc' của nữ hoàng điền kinh ngoài đời khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi dành HCV, nhiều fan tinh ý nhận ra phong cách được Mỹ Tiên yêu thích và hay diện nhất chính là nữ tính, "bánh bèo". Cô thường lựa chọn những chiếc váy ôm trọn cơ thể hoặc váy hai dây xẻ tà để có thể khoe được vóc dáng săn chắc, nuột nà của mình.

Nhan sắc 'vượt bậc' của nữ hoàng điền kinh ngoài đời khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 3
Cô thường lựa chọn những chiếc váy ôm trọn cơ thể

Khác hẳn với Huỳnh Thị Mỹ Tiên thi đấu mạnh mẽ và rắn rỏi trên đường chạy, ở ngoài đời, cô mang đến hình ảnh ngọt ngào, đúng với lứa tuổi Gen Z. Nữ VĐV thường xuyên chia sẻ ảnh chụp tạo dáng đáng yêu đến fan hâm mộ.

Nhan sắc 'vượt bậc' của nữ hoàng điền kinh ngoài đời khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 4
Thường xuyên tạo dáng đúng với lứa tuổi Gen Z

Huỳnh Thị Mỹ Tiên được sinh ra trong gia đình không có truyền thống về thể thao. Dù có đến 12 năm tập luyện điền kinh, trước khi SEA Games 32 diễn ra, Mỹ Tiên gần như không có được thành tích nào nổi bật. Do thường xuyên dính phải chấn thương nên ngay cả khi tham gia các giải đấu trong nước, nữ VĐV quê Vĩnh Long cũng đều nhận về kết quả không tốt. Để đạt được thành tích như bây giờ, cô đã rất nỗ lực và không bao giờ từ bỏ tập luyện. Đây là kết quả xứng đáng cho 12 năm gắn bó với điền kinh của nữ VĐV xinh đẹp

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