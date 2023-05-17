Xúc động hình ảnh nữ cầu thủ Việt Nam bị chấn thương phải ngồi xe lăn về nước sau chiến thắng lịch sử tại SEA Games 32

Nhìn lại hành trình ở SEA Games 32, các tuyển thủ của Đoàn Thể thao Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc SEA Games 32 bằng chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết, qua đó xác lập kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội, áp đảo tại Đông Nam Á sau kỳ AFF Cup không được như mong muốn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc SEA Games 32 bằng chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết, qua đó xác lập kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp Tối ngày 16/5, các thành viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã về tới Hà Nội, khép lại hành trình ghi dấu ấn lịch sử tại SEA Games 32. Đội tuyển được chào đón nồng nhiệt trong vòng tay và niềm tự hào của người hâm mộ.

Đáng chú ý nhất, hình ảnh nữ tuyển thủ Thuý Nga xuất hiện trên xe lăn khiến nhiều người xúc động. Để có được "hào quang rực rỡ" của nhà vô địch, cô đã phải đánh đổi bằng chấn thương đau đớn. Dẫu vậy, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc và niềm vui sướng. ĐT nữ Việt Nam về nước trong vòng tay của người hâm mộ Nhìn lại hành trình ở SEA Games 32, các tuyển thủ của Đoàn Thể thao Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ niềm vui vỡ òa với tấm HCV đầu tiên trong lịch sử ở của đội tuyển bóng rổ nữ 3x3, đến sự khâm phục của chính các đối thủ sau khi Nguyễn Thị Oanh kiến tạo thành tích lịch sử với 4 tấm HCV ở những nội dung đầy thử thách ở môn điền kinh. Hay như tấm HCV cá nhân môn Golf của Lê Khánh Hưng vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Để có được "hào quang rực rỡ" của nhà vô địch, cô đã phải đánh đổi bằng chấn thương đau đớn Còn rất nhiều những thành tích đầu tiên trong lịch sử dự SEA Games mà các tuyển thủ giành được khiến người hâm mộ thán phục và tự hào. Tiêu biểu như việc thầy trò HLV Mai Đức Chung lần thứ 4 liên tiếp giành tấm HCV bóng đá nữ sau khi vượt qua rất nhiều thách thức thức từ khách quan, trong bối cảnh lực lượng đội tuyển trong quá trình chuyển giao và các tài năng trẻ đã từng bước khẳng định sự tiến bộ. Người thầy của ĐT nữ Việt Nam chu đáo cất hoa cho đội trước khi lên xe về trụ sở VFF nghỉ ngơi 11 ngày thi đấu chính thức ở SEA Games 32 cũng để lại nhiều ấn tượng với nhiều nhọc nhằn và chứng kiến không ít thất bại đáng tiếc của nhiều gương mặt được kỳ vọng trong các đội tuyển như điền kinh, bơi, quần vợt, đấu kiếm hay kể cả đội tuyển U22 Việt Nam. Những sai số xuất hiện trong quá trình thi đấu đem lại không ít lo lắng trước mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại đại hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ Chiều 16/5, đội tuyển nữ Việt Nam với 11 thành viên ở khu vực phía Nam đã trở về sau chiến tích 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-ong-hinh-anh-nu-cau-thu-viet-nam-bi-chan-thuong-phai-ngoi-xe-lan-ve-nuoc-sau-chien-thang-lich-su-tai-sea-games-32-582803.html