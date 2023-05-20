Nguyễn Thị Oanh được đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì 'Tôi chỉ biết chạy về phía trước'

Tin tức giải trí 20/05/2023 11:21

Tổng cục TDTT đang tiến hành làm tờ trình gửi Bộ Văn Hoá - Thể thao và Du Lịch để trình lên cấp quản lý đề xuất trao Huân chương Lao Động hạng Nhì cho VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Theo thông tin từ VOV News, trong ngày 19/5 Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 – ông Đặng Hà Việt trao đổi cùng SGGP cho biết ông đang trình lên cấp lãnh đạo Bộ VH-TT-DL qua đó để khen thưởng 37 cá nhân nhận Huân chương Lao động và 196 cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Riêng với Nguyễn Thị Oanh ở bộ môn điền kinh được đặc cách đề xuất trao tặng Huân chương hạng nhì.

Nguyễn Thị Oanh được đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì 'Tôi chỉ biết chạy về phía trước' - Ảnh 1
Nguyễn Thị Oanh được đề xuất trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì. 

 

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh lay động trái tim người hâm mộ là khi cô giành 2 HCV ở cự ly 1.500m và 3.000 mét mà chỉ có 16 phút nghỉ ngơi. Chính vì điều này, Nguyễn Thị Oanh là một trong những tuyển thủ thể thao tạo được cảm hứng cho người hâm mộ Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 lần này và hiện cô vẫn tiếp tục tập luyện hướng tới thi đấu giành kết quả cao nhất tại ASIAD 19 tới đây.

Nguyễn Thị Oanh được đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì 'Tôi chỉ biết chạy về phía trước' - Ảnh 2
Cô gái vàng đã xuất sắc nhận được 4 HCV ở 4 nội dung cá nhân 

Theo thông tin từ VTC News, về những gì VĐV Nguyễn Thị Oanh đã đạt được trong SEA Games 32, HLV đội điền kinh Trần Văn Sỹ cho biết Oanh vốn có tố chất nên HLV mới chọn vào đội tuyển. Nguyễn Thị Oanh được chọn vì có thành tích nổi bật ở nội dung thi 3.000m vượt chướng ngại vật. Nhưng sau một năm tập luyện ở đội trẻ, cô đã thể hiện mình có khả năng chạy cả nội dung 5.000m, 10.000m và 1.500m. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, Oanh đã dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và một số giải chạy trong nước ở cự ly 21km. Điều đó cho thấy Oanh có nền tảng thể lực tốt. 

Cuối năm ngoái, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu cả bốn nội dung giống tại SEA Games lần này, khi dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Cô nàng đã thâu tóm HC vàng cả bốn cự ly, đặc biệt còn lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 10.000m với 33 phút 13 giây 23. 

Nguyễn Thị Oanh được đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì 'Tôi chỉ biết chạy về phía trước' - Ảnh 3
Chỉ với 16 phút nghỉ ngơi, Nguyễn Thị Oanh đã thực sự lập nên kì tích 

Một sự cố diễn ra tại SEA Games 32 mà ai nấy đều bức xúc thay Nguyễn Thị Oanh, đó là đổi lịch thi 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật cách nhau chỉ 30 phút. Nữ vận động viên cho biết ban đầu khá sốc, nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi trao đổi với thầy, cô đã bình tĩnh hơn và tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần tốt và đặt ra kế hoạch cụ thể để chinh phục mọi nội dung. Cô xem sự cố này như cơ hội có thêm một thử thách tại SEA Games lần này và cố gắng vượt qua.

một số VĐV khác cũng nằm trong danh sách đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba như: VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc); các VĐV bơi lội như Trần Hưng Nguyên (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ); Phạm Thanh Bảo (2 HCV, phá 2 kỉ lục SEA Games), Nguyễn Huy Hoàng (2HCV, 1 HCĐ).

Các VĐV có thành tích xuất sắc ở nhiều kì SEA Games liên tiếp như Cấn Tất Dự, Nguyễn Xuân Định (vật), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat), Bùi Yến Ly (Kun Khmer), Lại Gia Thành (cử tạ), Dương Thuý Vi (wushu),... đều nằm trong diện được đề xuất khen thưởng. 

Hiện nay, Tổng cục Thể dục thể thao đang cùng các cán bộ đoàn, HLV các bộ môn họp và hoàn tất danh sách 196 cá nhân khác nằm trong danh sách được đề nghị trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

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