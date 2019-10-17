Mỹ Tâm 'tặng quà' lớn cho fan nữ nhân dịp 20/10

Tối 16/10, MV “Vẻ đẹp riêng mỗi người” của Mỹ Tâm vừa trình làng đã khiến cư dân mạng xôn xao chia sẻ, bàn tán. Hầu hết ý kiến đều tỏ ra bất ngờ khi được thưởng thức dòng nhạc mới mẻ, trẻ trung mà “Hoạ mi tóc nâu” thể hiện. Có thể ví ca khúc này chính là “bình cũ rượu mới”, bởi khán giả vẫn cảm nhận được chất giọng nồng nàn đặc trưng của Mỹ Tâm nhưng với một phong cách âm nhạc sôi động, vui tươi hơn. Đồng thời, bài hát cũng là sự kết hợp quen thuộc giữa cô và nhạc sĩ Khắc Hưng nhưng cả hai đã cho ra đời sản phẩm hoàn toàn khác, không giống với bất kì bản hit da diết, tình cảm nào trước đây.

Mỹ Tâm trong MV mới

Mỹ Tâm cho biết MV “Vẻ đẹp riêng mỗi người” không đề cập đến chuyện tình yêu đôi lứa mà thay vào đó là tôn vinh vẻ đẹp khác biệt của từng cô gái, truyền cảm hứng về sự bản lĩnh, tự tin, giúp họ cất lên tiếng nói cá nhân và sống thoải mái theo cách bản thân lựa chọn. Đây cũng là món quà nữ ca sĩ đình đám Vbiz dành tặng cho tất cả phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10 sắp tới.



Được biết, “Vẻ đẹp riêng mỗi người” được chấp bút bởi nhạc sĩ Khắc Hưng. Lần này, anh mang đến khán giả ca khúc với giai điệu vui tươi, phóng khoáng, cùng với đó là lời bài hát đậm ý nghĩa nhân văn. Ngoài ra, đạo diễn Khương Vũ, người thực hiện MV cũng khéo léo lột tả ý nghĩa bài hát một cách trọn vẹn nhất.