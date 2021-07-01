Hội bạn Vũ Khắc Tiệp bày trò chơi 'tuổi thơ', dân mạng chỉ trích ầm ầm: 'Trò gì mất vệ sinh vậy, chẳng có gì vui!'

Tin tức giải trí 01/07/2021 23:29

Trò chơi "tuổi thơ" của hội bạn Vũ Khắc Tiệp bị dân mạng ném đá tơi bời vì lãng phí và mất vệ sinh.

Mới đây, trên Tiktok, tài khoản của ông bầu Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên một đoạn clip quay lại cảnh anh cùng "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và những người em thân thiết quay về tuổi thơ, chơi một trò chơi ở ngoài đường. Đoạn clip được đăng kèm với dòng trạng thái: "Trở về tuổi thơ. Ai thích trò này lần sau chơi với Tiệp".

vu khac tiep
Đoạn clip được Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Thế nhưng, đoạn clip ngắn về trò chơi này gây ra nhiều trong cãi từ dân mạng. Trò chơi trong đoạn clip như sau: Một người trong nhóm Vũ Khắc Tiệp sử dụng chai nước để xoay vòng tròn, đầu chai hướng về phía ai người đó sẽ được cầm trứng ném vào những người đang tháo chạy. 

vu khac tiep 2
Vũ Khắc Tiệp ném trứng vào những người đang chạy - Ảnh: Cắt từ clip
vu khac tiep 3
Anh vui sướng vỗ tay khi quả trứng đã trúng vào một người trong nhóm đang chạy - Ảnh: Cắt từ clip

Dưới phần bình luận của đoạn clip chia sẻ, không ít ý kiến cho rằng hành động ném trứng của hội bạn Vũ Khắc Tiệp là lãng phí đồ ăn thẳng thắn nói rằng đây không phải trò chơi "tuổi thơ". Một số bình luận chú ý của dân mạng:

"Người thì không có trứng mà ăn, người thì lấy trứng ra chọi nhau chơi", "Người xưa trứng ăn còn không có, ở đấy mà lấy trứng chọi nhau", "Ủa trò gì kì vậy, lần đầu thấy. Xem không hiểu và cũng không thấy vui", "Tui chỉ quan tâm trứng vỡ ra đường như thế thì sẽ bẩn".

Bị 2 kẻ bặm trợn đến lâu đài 1800m2 đòi nợ và mỉa mai ‘nhà thuê’, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố báo công an, hé lộ kẻ núp lùm

Bị 2 kẻ bặm trợn đến lâu đài 1800m2 đòi nợ và mỉa mai ‘nhà thuê’, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố báo công an, hé lộ kẻ núp lùm

Vừa khoe biệt thự sang chảnh Vũ Khắc Tiệp đã gặp ngay rắc rối khi có kẻ tìm đến đòi nợ, tuy nhiên mới đây ông bầu đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp Vũ Khắc Tiệp bị ném đá tơi bời Vũ Khắc Tiệp bị chỉ trích

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43