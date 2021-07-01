Hội bạn Vũ Khắc Tiệp bày trò chơi 'tuổi thơ', dân mạng chỉ trích ầm ầm: 'Trò gì mất vệ sinh vậy, chẳng có gì vui!'

Trò chơi "tuổi thơ" của hội bạn Vũ Khắc Tiệp bị dân mạng ném đá tơi bời vì lãng phí và mất vệ sinh.

Mới đây, trên Tiktok, tài khoản của ông bầu Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên một đoạn clip quay lại cảnh anh cùng "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và những người em thân thiết quay về tuổi thơ, chơi một trò chơi ở ngoài đường. Đoạn clip được đăng kèm với dòng trạng thái: "Trở về tuổi thơ. Ai thích trò này lần sau chơi với Tiệp".

Đoạn clip được Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Thế nhưng, đoạn clip ngắn về trò chơi này gây ra nhiều trong cãi từ dân mạng. Trò chơi trong đoạn clip như sau: Một người trong nhóm Vũ Khắc Tiệp sử dụng chai nước để xoay vòng tròn, đầu chai hướng về phía ai người đó sẽ được cầm trứng ném vào những người đang tháo chạy.

Vũ Khắc Tiệp ném trứng vào những người đang chạy - Ảnh: Cắt từ clip

Anh vui sướng vỗ tay khi quả trứng đã trúng vào một người trong nhóm đang chạy - Ảnh: Cắt từ clip

Dưới phần bình luận của đoạn clip chia sẻ, không ít ý kiến cho rằng hành động ném trứng của hội bạn Vũ Khắc Tiệp là lãng phí đồ ăn thẳng thắn nói rằng đây không phải trò chơi "tuổi thơ". Một số bình luận chú ý của dân mạng:

"Người thì không có trứng mà ăn, người thì lấy trứng ra chọi nhau chơi", "Người xưa trứng ăn còn không có, ở đấy mà lấy trứng chọi nhau", "Ủa trò gì kì vậy, lần đầu thấy. Xem không hiểu và cũng không thấy vui", "Tui chỉ quan tâm trứng vỡ ra đường như thế thì sẽ bẩn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-ban-vu-khac-tiep-bay-tro-choi-tuoi-tho-dan-mang-chi-trich-am-am-tro-gi-mat-ve-sinh-vay-chang-co-gi-vui-410713.html