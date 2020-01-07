Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương'

Hoàng Yến Chibi quyết định bán căn nhà 5 tỉ đồng để làm MV "Cánh hoa tổn thương". Đây có lẽ là sản phẩm âm nhạc được đầu tư với kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của cô.
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Chiều 6/1, Hoàng Yến Chibi tổ chức họp báo tại TP.HCM để giới thiệu sản phẩm âm nhạc mang tựa đề "Cánh hoa tổn thương". Xuất hiện trước đám đông, nữ ca sĩ diện đầm đỏ hở vai đầy nữ tính và quyến rũ.
Đây là bản ballad của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ viết cho Hoàng Yến Chibi từ cách đây gần hai năm nhưng nay mới được cô thực hiện luôn bằng một MV chỉn chu. Sản phẩm được Hoàng Yến Chibi đầu tư lớn nhất trong 5 năm vào nghề, từ chất xám, tiền bạc, công sức và một ekip hùng hậu lên đến gần 100 người.
Trong MV "Cánh hoa tổn thương", Hoàng Yến Chibi và ekip xây dựng câu chuyện về sự tổn thương của một cô gái khi chứng kiến người yêu bị giết dưới lưỡi kiếm của một sát thủ. Khi quyết tâm trả thù, cô gái này phát hiện thêm nhiều điều và phải sống trong sự xáo trộn cảm xúc giữa tình yêu và hận thù.
MV cổ trang mất 3 ngày quay ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hoàng Yến Chibi tiết lộ đây chính là sản phẩm được đầu tư kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của cô.
Nữ ca sĩ xúc động khi nói rằng để có được những hình ảnh, âm thanh thật sự chất lượng dành tặng cho khán giả, mẹ Hoàng Yến Chibi đã quyết định bán nhà để đầu tư cho con gái làm MV.
Để đóng MV cổ trang này, Hoàng Yến phải dành thời gian một tuần lễ đi học múa, luyện một số đường kiếm cơ bản để bấm máy. Từ khi lên ý tưởng, quay và hậu kỳ mất gần hai tháng, ekip phải đối mặt với không ít khó khăn từ việc chuẩn bị đạo cụ, vận chuyển trang thiết bị và chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng/ngày… Sau tất cả, ekip của Hoàng Yến Chibi cũng có được sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất để trình làng.
MV "Cánh hoa tổn thương" như một lời tri ân Hoàng Yến Chibi muốn gửi tặng đến khán giả. Nữ ca sĩ muốn chứng minh cho mọi người thấy sự trưởng thành và chuyên nghiệp trên con đường ca hát.