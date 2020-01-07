Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương'

Tin tức giải trí 07/01/2020 11:12

Hoàng Yến Chibi quyết định bán căn nhà 5 tỉ đồng để làm MV "Cánh hoa tổn thương". Đây có lẽ là sản phẩm âm nhạc được đầu tư với kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của cô.

Chiều 6/1, Hoàng Yến Chibi tổ chức họp báo tại TP.HCM để giới thiệu sản phẩm âm nhạc mang tựa đề "Cánh hoa tổn thương". Xuất hiện trước đám đông, nữ ca sĩ diện đầm đỏ hở vai đầy nữ tính và quyến rũ.

Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương' - Ảnh 1
Hoàng Yến Chibi tại buổi ra mắt MV

Đây là bản ballad của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ viết cho Hoàng Yến Chibi từ cách đây gần hai năm nhưng nay mới được cô thực hiện luôn bằng một MV chỉn chu. Sản phẩm được Hoàng Yến Chibi đầu tư lớn nhất trong 5 năm vào nghề, từ chất xám, tiền bạc, công sức và một ekip hùng hậu lên đến gần 100 người.

Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương' - Ảnh 2
Hoàng Yến Chibi vơi MV 'Cánh hoa tổn thương'

Trong MV "Cánh hoa tổn thương", Hoàng Yến Chibi và ekip xây dựng câu chuyện về sự tổn thương của một cô gái khi chứng kiến người yêu bị giết dưới lưỡi kiếm của một sát thủ. Khi quyết tâm trả thù, cô gái này phát hiện thêm nhiều điều và phải sống trong sự xáo trộn cảm xúc giữa tình yêu và hận thù.

MV cổ trang mất 3 ngày quay ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hoàng Yến Chibi tiết lộ đây chính là sản phẩm được đầu tư kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của cô.

Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương' - Ảnh 3
Nhóm Ngựa hoang đến chúc mừng Hoàng Yến Chibi

Nữ ca sĩ xúc động khi nói rằng để có được những hình ảnh, âm thanh thật sự chất lượng dành tặng cho khán giả, mẹ Hoàng Yến Chibi đã quyết định bán nhà để đầu tư cho con gái làm MV.

Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương' - Ảnh 4
Khách mời và fan tại buổi họp báo

Để đóng MV cổ trang này, Hoàng Yến phải dành thời gian một tuần lễ đi học múa, luyện một số đường kiếm cơ bản để bấm máy. Từ khi lên ý tưởng, quay và hậu kỳ mất gần hai tháng, ekip phải đối mặt với không ít khó khăn từ việc chuẩn bị đạo cụ, vận chuyển trang thiết bị và chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng/ngày… Sau tất cả, ekip của Hoàng Yến Chibi cũng có được sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất để trình làng.

Hoàng Yến Chibi quyết định bán nhà làm MV cổ trang 'Cánh hoa tổn thương' - Ảnh 5
Ekip của Hoàng Yến Chibi trả lời báo chí

MV "Cánh hoa tổn thương" như một lời tri ân Hoàng Yến Chibi muốn gửi tặng đến khán giả. Nữ ca sĩ muốn chứng minh cho mọi người thấy sự trưởng thành và chuyên nghiệp trên con đường ca hát. 

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