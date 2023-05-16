Tình bạn Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng: 'Sẽ không có chuyện nghỉ chơi vì drama'

Là cặp bạn thân nổi tiếng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc.
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The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường. Chương trình mong muốn đào tạo ra các người mẫu không chỉ cần đáp ứng với những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp mà còn có khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí. Từ đó khẳng định được tên tuổi và vị thế, gây được sức ảnh hưởng lớn hơn đến khán giả, và sau cùng trở thành một người thầy để đào tạo nên những thế hệ người mẫu và nghệ sĩ giải trí trong tương lai.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nói khi cùng Thanh Hằng ngồi ghế huấn luyện viên chương trình thực tế 'The New Mentor 2023', họ sẽ chơi vô tư, sòng phẳng. Là cặp bạn thân nổi tiếng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Cả hai từng vài lần phối hợp trên sàn diễn thời trang và sân khấu âm nhạc. Tuy nhiên, đây là lần đầu họ cùng "cầm cân nảy mực" ở một chương trình truyền hình thực tế dành cho người mẫu.
Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng có mối quan hệ thân thiết. Cả hai cùng hợp tác trong nhiều chương trình, sự kiện. Phong cách thời trang của hai ngôi sao Việt cũng nhiều lần tương đồng và được fan ví như "chị em sinh đôi".
Hồ Ngọc Hà trả lời trước truyền thông: "Lần đầu ngồi chung ghế huấn luyện viên truyền hình thực tế nhưng tôi tin mình và Thanh Hằng đủ trưởng thành để biết mục đích chúng tôi tham dự là gì. Tôi và Thanh Hằng không rảnh làm những chiêu trò sau lưng hay bè phái. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi một cách sòng phẳng, vô tư vì mục đích chính vẫn là tìm người chiến thắng xứng đáng. Kể cả tôi thua Hằng cũng không vấn đề gì. Sẽ không có chuyện Hồ Ngọc Hà hay Thanh Hằng nghỉ chơi vì drama. Thế nhưng chương trình chắc chắn sẽ gay cấn bởi như vậy mới tạo sự thú vị cho khán giả khi theo dõi".