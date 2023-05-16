Tình bạn Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng: 'Sẽ không có chuyện nghỉ chơi vì drama'

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường. Chương trình mong muốn đào tạo ra các người mẫu không chỉ cần đáp ứng với những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp mà còn có khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí. Từ đó khẳng định được tên tuổi và vị thế, gây được sức ảnh hưởng lớn hơn đến khán giả, và sau cùng trở thành một người thầy để đào tạo nên những thế hệ người mẫu và nghệ sĩ giải trí trong tương lai.

Bộ 3 Thanh Hằng - Hương Giang - Hồ Ngọc Hà.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nói khi cùng Thanh Hằng ngồi ghế huấn luyện viên chương trình thực tế 'The New Mentor 2023', họ sẽ chơi vô tư, sòng phẳng. Là cặp bạn thân nổi tiếng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Cả hai từng vài lần phối hợp trên sàn diễn thời trang và sân khấu âm nhạc. Tuy nhiên, đây là lần đầu họ cùng "cầm cân nảy mực" ở một chương trình truyền hình thực tế dành cho người mẫu.