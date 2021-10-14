Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích

Tin tức giải trí 14/10/2021 14:26

Hành trình “Én Vàng 2021” đang bước vào những vòng thi gam go nhất để chọn ra 2 thí sinh xuất sắc bước vào Chung kết xếp hạng. MC Nam Linh tiếp tục giữ phong độ ổn định và không ngừng cố gắng trên chặng đường nước rút về đích tại cuộc thi.

6 “Cánh én” đang trên đích đến đêm Chung kết Xếp hạng - cuộc tranh tài giữa hai thí sinh xuất sắc nhất hội đủ 3 yếu tố: Trình độ kiến thức - Kỹ năng chuyên môn - Tư duy khác biệt. Các thí sinh lần lượt bước vào "Xoay vòng thử thách" và “Dẫn chương trình giải trí”, mỗi thí sinh sẽ chọn nội dung đề thi cho hai đối thủ ngẫu nhiên, đặc biệt là đề thi được giữ kín đến phút cuối cùng. Trong đêm thi có sự góp mặt của các vị giám khảo: Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh, MC Đại Nghĩa, MC Đình Toàn, MC Thanh Thảo. 

Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích - Ảnh 1

Được nhắc đến là một trong những ứng cử viên nặng ký của “Én Vàng 2021” với bề dày kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề, MC Nam Linh dần khẳng định được tài năng và sức hút của mình tại cuộc thi. Chính vì vậy, qua từng vòng thi, Nam Linh thể hiện sự quyết tâm cao độ, đặc biệt là trong chặng đường nước rút về đích tại Én Vàng 2021. Từ đó, Nam Linh trở thành nhân tố sáng giá và được khán giả kỳ vọng tỏa sáng. 

Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích - Ảnh 2

Vòng thi Về đích gồm 2 Thử thách riêng biệt: “Vòng xoay thử thách” với thể loại Chương trình Sự kiện và “Dẫn đôi chương trìng giải trí”. Trong phần thi “Xoay vòng thử thách”của Minh Thắng và Nam Linh, người ra đề thi là Giáng Ngọc. Với đề thi Ngày tựu trường, hai thí sinh chia sẻ về sự náo nức của ngày khai giảng với những tiếng trống thân quen. Nhưng có lẽ, năm nay đất nước ta đã có một mùa tựu trường rất khác khi học sinh phải dự lễ qua màn hình công nghệ, đảm bảo an toàn giữa mùa dịch. Nam Linh tạo ra sự khác biệt khi hướng về các thành tích đáng tự hào trong năm qua và hướng về những kết quả lớn hơn của ngành Giáo dục trong năm học tới!

Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích - Ảnh 3

Đến phần thi “Thử thách dẫn chương trình giải trí” của Nam Linh và Hồng Trang, hai thí sinh chọn Âm nhạc để biên tập nội dung và dẫn dắt chương trình với tên gọi “Giai điệu kết nối” để nói về vai trò của âm nhạc trong từng giai đoạn lịch sử.Hai thí sinh đã đưa người xem qua quay ngược quá khứ về thời chiến với âm nhạc cách mạng rồi quay lại hiện tại với âm nhạc thời covid-19. Ở cuối bài thi, cùng ca khúc “Niềm tin chiến thắng”, Nam Linh và Hồng Trang cùng nhau gửi đến thông điệp tích cực “Việt Nam nhất định chiến thắng” đến mọi người . Nhận xét về phần thi của các thí sinh, giám khảo Vũ Thành Vinh đánh giá cao về ý tưởng qua chủ đề với những tính toán thông minh, các bạn biết thay đổi trang phục cho phù hợp với từng chủ đề nói. Còn Giám khảo Thanh Thảo cảm thấy vô cùng hài lòng và trọn vẹn cảm xúc về phần biên tập nội dung âm nhạc trong bài thi này.

Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích - Ảnh 4

Tiếp tục “Vòng xoay thử thách”, Nam Linh và Giáng Ngọc có phần thi khá thuyết phục. Với đề thi Lễ hội thời trang Việt Nam, hai thí sinh mang đến cho khán giả những bộ sưu tập đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Đồng thời, lễ hội thời trang còn chào đón những nhà thiết kế ngoài nước, với các bộ cánh mang phong cách ứng dụng. Với bản lĩnh và kinh nghiệm dẫn dắt lâu năm đặc biệt là các sự kiện song ngữ Nam Linh luôn chủ động trước mọi tình huống và ứng biến tài tình khi giao lưu với chính người ra đề và Giám khảo Đại Nghĩa. Điều này đã trở thành lợi thế và điểm thu hút ban giám khảo lẫn khán giả tại chặng đường nước rút. Nam Linh cũng đã khắc phục những hạn chế cũng như bứt phá khỏi “vùng an toàn” của mình để trở nên khác biệt và thu hút hơn tại Én Vàng 2021.

Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích - Ảnh 5

Nam Linh sẽ là người ra thử thách vòng xoay trong Tập 3 của Vòng thi Về đích “Én Vàng 2021” phát sóng lúc 20h45 thứ 7 ngày 16/10/2021. Top 2 sẽ chính thức lộ diện ở cuối tập này, hãy cùng đón xem!

Én Vàng 2021: Nam Linh khoe giọng hát với nhạc Cách mạng trong chặng đua Về đích - Ảnh 6

Ảnh: BTC

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021

Sau bài thi xuất sắc tại Vòng 3 với chủ đề “Thử thách toàn năng”, MC Nam Linh chính thức bước vào Top 6 “Én Vàng”2021. Anh tiếp tục gây ấn tượng mạnh với phong cách chuyên nghiệp, duyên dáng và tràn đầy năng lượng.

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Từ khóa:   Nam Linh Én vàng 2021 Giáng Ngọc

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