Đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua thách thức lớn như thế nào khi đối đầu với các 'gã khổng lồ' tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

Song, điều này cũng sẽ là một thách thức với đội nhà khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Á như Nhật hoặc Iran, Australia hoặc Hàn Quốc, Saudi Arabia hoặc UAE, Iraq hoặc Trung Quốc, Oman hoặc Syria.

Sau những trận đấu vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo đã mang lại niềm hạnh phúc và tự hào cho nước nhà khi lập nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Đó là lần đầu tiên, tuyển Việt Nam giành được tấm vé bước vào vòng loại thứ 3 của World Cup.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với các 'ông lớn' tại vòng loại thứ 3 của World Cup như Hàn Quốc, Nhật Bản,... - Ảnh: internet

Trong quá khứ, Việt Nam từng đối đầu với hầu hết các đội đối thủ này. Trong đó, không ít lần tuyển Việt Nam phải đón nhận những màn thua rất đậm. Ở vòng loại của kỳ World Cup 2014, Việt Nam đã thua đậm Qatar 0-3 và bị loại ngay vòng đầu tiên. Tại World Cup 2010, vòng loại đầu tiên, tuyển Việt Nam đã thua UAE 0-6 sau 2 lượt trận. Không chỉ vậy, vòng loại World Cup 2006, tuyển Việt Nam chung bảng đấu với Hàn Quốc, Lebanon và Maldives. Khi đó, các tuyển thủ Việt Nam giành được 4 điểm sau 6 trận, thắng Maldives 4-0 sau trận ra quân ở Mỹ Đình, hòa được Lebanon ở lượt đấu cuối, còn lại là tất cả các trận thua.

Trong quá khứ, tuyển Vệt Nam từng đối đầu với hầu hết các 'ông lớn' và từng phải đối mặt với những màn thua đậm - Ảnh: Báo Lao động

Vòng loại World Cup 2002, tuyển Việt Nam chung bảng với Saudi Arabia, Bangladesh và Mông Cổ. Năm này được xem là một hành trình đáng tự hào khi Việt Nam giành được 10 điểm, xếp thứ 2 bảng đấu, ghi 9 bàn và lọt lưới 9 bàn. Mặc dù, để thua cả 9 bàn trước Saudi Arabia nhưng còn lại 4 trận lượt đi và về với Bangladesh và Mông Cổ, Việt Nam đều giữ sạch lưới.

Có thể nhận định, Saudi Arabia là một đối thủ "đáng gờm" với Việt Nam cũng như với cả bảng đấu. Ông lớn Tây Á toàn thắng 6 trận, ghi 30 bàn, không bị lọt lưới lần nào. Với Việt Nam, Saudi Arabia thắng 5-0 (12/2/2001), sau đó thắng tiếp 4-0 trong trận tái đấu ngày 19/2/2001.

Không chỉ vậy, ở vòng loại World Cup 1998, Việt Nam cùng bảng đấu với Trung Quốc, Tajikistan và Turkmenistan. Đội nhà không giành được điểm nào và toàn thua 6 trận, ghi được 2 bàn và thủng lưới tới 21 lần. Còn tại vòng loại World Cup 1994, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Trần Bình Sự ở bảng đấu có Triều Tiên, Qatar, Indonesia và Singapore đã chiến thắng duy nhất Indonesia loạt trận đầu. Sau đó, Việt Nam thua cả bốn trận lượt về, giành vị trí chót bảng, ghi được 4 bàn nhưng lọt lưới 18 lần.

Tuy nhiên, những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam được sự dìu dắt của HLV Park Hang Seo đã gây được nhiều thành tích ấn tượng. Đặc biệt trong vòng loại thứ hai World Cup 2018, tuyển Việt Nam chơi tương đối tốt, ghi 7 bàn và lọt lưới 8 bàn sau 6 trận.

Những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam ghi nhiều dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam - Ảnh: Sport5

Nhìn lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại các vòng loại World Cup qua từng năm có thể thấy rằng, việc đối đầu với với "ông lớn" chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì vậy, thầy trò HLV Park cần phải có sự đánh giá một cách chính xác nhất về các đối thủ có thể gặp ở vòng loại thứ ba tới đây. Nếu không, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có nguy cơ phải đối mặt với những màn thua đậm như trong quá khứ.