Đọ sắc "nửa kia" của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhan sắc TUYỆT MỸ khiến dân mạng còn điêu đứng, huống gì fan hâm mộ!

Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova chính thức về chung nhà sau 2 năm công khai hẹn hò. Bà xã của nam thủ thành là người mẫu quốc tế đang làm việc tại TP.HCM.

Hôm 22-5, một số người quen đăng tải hình ảnh tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova. Hôn lễ diễn ra bên bờ biển ở Vũng Tàu. Thông tin gây bất ngờ vì Bùi Tiến Dũng và vợ kín tiếng, không thông báo gì trước đám cưới.

Nhan sắc của người đẹp Bắc Giang khiến dân mạng xuýt xoa.

Mới đây, hot girl Mai Hà Trang đã chính thức “về chung nhà” với cầu thủ Hà Đức Chinh. Được biết, Mai Hà Trang là cựu sinh viên trường Mỹ thuật. Không chỉ có năng khiếu về hội họa, hot girl này cũng khá đảm đang, khéo léo trong việc bếp núc. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Hà Đức Chinh từng khoe được bạn gái tự tay nấu ăn, tiếp tế trong những lần hội quân cùng đội tuyển.



Có chiều cao khá khiêm tốn nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối cùng những đường cong gợi cảm giúp Mai Hà Trang hút mắt người nhìn.

Vợ Phan Văn Đức

Sau chuyện tình ồn ào với top 10 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 - Nguyễn Ngọc Nữ, chàng tiền vệ của CLB SLNA hẹn hò với "cô giáo hot girl" Võ Nhật Linh. Công khai tình cảm được khoảng 5 tháng, cặp đôi quyết định về chung một nhà.



Sau đám hỏi diễn ra hồi tháng 12/2019, ngày 30/1/2020 (tức mùng 6 tết Nguyên đán) Văn Đức - Nhật Linh đã tổ chức đám cưới trước sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

Được biết, Nhật Linh được nuôi dưỡng trong gia đình có "của ăn của để" khi có bố làm công việc kinh doanh. Nhờ nhanh nhạy trong làm ăn nên kinh tế gia đình ông thuộc hàng khá giả. Ngôi nhà 2 tầng bề thế, thuộc dạng to nhất nhì vùng quê này cho thấy gia thế bên vợ Văn Đức cũng không phải dạng vừa.

Vợ Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993), hiện đang thuộc biên chế của CLB Viettel. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ thành công, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc.



Bà xã của nam cầu thủ 9X có tên là Dương Thị Thùy Phương - từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Đại học Vinh.

Được biết, họ nên duyên từ năm 2014, khi đó chàng trung vệ này có dịp đến Đại học Vinh tham dự 1 sự kiện. Ngay sau đó, Quế Ngọc Hải đã “thầm thương trộm nhớ”, xin số và nhắn tin cho Thùy Phương. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải đã phải “trồng cây si” 2 năm mới nhận được cái gật đầu hẹn hò của cô.



Mối tình kéo dài 3 năm, mãi đến 2017 cặp đôi này mới chính thức công khai hẹn hò và nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía dư luận. Đến đầu năm 2018, họ chính thức về chung một nhà và vui mừng đón cô công chúa đầu lòng.

Chia sẻ với báo chí, Thùy Phương cho rằng nghề cầu thủ thường phải thi đấu xa nhà, tuy nhiên cô luôn thông cảm, động viên, hỗ trợ chồng hết mức để anh yên tâm thi đấu.

Còn đối với Quế Ngọc Hải, anh chàng cảm thấy vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi có bà xã xinh đẹp, hiểu chuyện. Mỗi khi ở nhà, nam cầu thủ thường tự tay chăm sóc, giặt giũ quần áo cho con gái, đỡ đần vợ.