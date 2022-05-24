Đọ sắc "nửa kia" của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhan sắc TUYỆT MỸ khiến dân mạng còn điêu đứng, huống gì fan hâm mộ!

Mang huy chương về cho nước nhà, các cầu thủ cũng nhân cơ hội mang luôn trái tim của các người đẹp.
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Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova chính thức về chung nhà sau 2 năm công khai hẹn hò. Bà xã của nam thủ thành là người mẫu quốc tế đang làm việc tại TP.HCM.
Hôm 22-5, một số người quen đăng tải hình ảnh tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova. Hôn lễ diễn ra bên bờ biển ở Vũng Tàu. Thông tin gây bất ngờ vì Bùi Tiến Dũng và vợ kín tiếng, không thông báo gì trước đám cưới.
Vợ cầu thủ Hà Đức Chinh
Mới đây, hot girl Mai Hà Trang đã chính thức “về chung nhà” với cầu thủ Hà Đức Chinh. Được biết, Mai Hà Trang là cựu sinh viên trường Mỹ thuật. Không chỉ có năng khiếu về hội họa, hot girl này cũng khá đảm đang, khéo léo trong việc bếp núc. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Hà Đức Chinh từng khoe được bạn gái tự tay nấu ăn, tiếp tế trong những lần hội quân cùng đội tuyển.
Vợ Phan Văn Đức
Sau chuyện tình ồn ào với top 10 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 - Nguyễn Ngọc Nữ, chàng tiền vệ của CLB SLNA hẹn hò với "cô giáo hot girl" Võ Nhật Linh. Công khai tình cảm được khoảng 5 tháng, cặp đôi quyết định về chung một nhà.
Được biết, Nhật Linh được nuôi dưỡng trong gia đình có "của ăn của để" khi có bố làm công việc kinh doanh. Nhờ nhanh nhạy trong làm ăn nên kinh tế gia đình ông thuộc hàng khá giả. Ngôi nhà 2 tầng bề thế, thuộc dạng to nhất nhì vùng quê này cho thấy gia thế bên vợ Văn Đức cũng không phải dạng vừa.
Vợ Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993), hiện đang thuộc biên chế của CLB Viettel. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ thành công, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc.
Được biết, họ nên duyên từ năm 2014, khi đó chàng trung vệ này có dịp đến Đại học Vinh tham dự 1 sự kiện. Ngay sau đó, Quế Ngọc Hải đã “thầm thương trộm nhớ”, xin số và nhắn tin cho Thùy Phương. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải đã phải “trồng cây si” 2 năm mới nhận được cái gật đầu hẹn hò của cô.
Chia sẻ với báo chí, Thùy Phương cho rằng nghề cầu thủ thường phải thi đấu xa nhà, tuy nhiên cô luôn thông cảm, động viên, hỗ trợ chồng hết mức để anh yên tâm thi đấu.
Còn đối với Quế Ngọc Hải, anh chàng cảm thấy vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi có bà xã xinh đẹp, hiểu chuyện. Mỗi khi ở nhà, nam cầu thủ thường tự tay chăm sóc, giặt giũ quần áo cho con gái, đỡ đần vợ.