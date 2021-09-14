Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn, tiết lộ một điểm của chồng Lương Thế Thành mà chị em nào cũng ghen tị

Trên trang cá nhân của Thúy Diễm, mới đây cô đã đăng tải một bài viết rất dài chia sẻ về trải nghiệm "lần đầu sinh nở" đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô hài hước nói rằng đêm qua nằm mơ thấy chồng đi đưa sinh em bé nên hôm nay bồi hồi muốn chia sẻ lại khoảnh khắc "vượt cạn" của mình.

Nữ diễn viên cho biết, cô đã có nhiều sự thay đổi sau khi sinh con. Tính tình nhạy cảm và rất dễ khóc so với trước đây. Thúy Diễm cũng cho biết cô đã đau quằn quại khoảng 12 tiếng nhưng chỉ mất 30 phút để sinh em bé. Đồng thời, điểm khán giả chú ý nhất chính là khi Thúy Diễm miêu tả về ông xã Lương Thế Thành. Nữ diễn viên khiến hội chị em không khỏi ghen tị vì tiết lộ chồng đã túc trực từ khi có sắp sinh con đầu lòng.