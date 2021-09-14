Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn, tiết lộ một điểm của chồng Lương Thế Thành mà chị em nào cũng ghen tị

Tin tức giải trí 14/09/2021 06:27

Những chia sẻ của diễn viên Thúy Diễm chắc chắn sẽ khiến hội chị em đồng cảm.

Trên trang cá nhân của Thúy Diễm, mới đây cô đã đăng tải một bài viết rất dài chia sẻ về trải nghiệm "lần đầu sinh nở" đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô hài hước nói rằng đêm qua nằm mơ thấy chồng đi đưa sinh em bé nên hôm nay bồi hồi muốn chia sẻ lại khoảnh khắc "vượt cạn" của mình.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn, tiết lộ một điểm của chồng Lương Thế Thành mà chị em nào cũng ghen tị - Ảnh 1

Nữ diễn viên cho biết, cô đã có nhiều sự thay đổi sau khi sinh con. Tính tình nhạy cảm và rất dễ khóc so với trước đây. Thúy Diễm cũng cho biết cô đã đau quằn quại khoảng 12 tiếng nhưng chỉ mất 30 phút để sinh em bé. Đồng thời, điểm khán giả chú ý nhất chính là khi Thúy Diễm miêu tả về ông xã Lương Thế Thành. Nữ diễn viên khiến hội chị em không khỏi ghen tị vì tiết lộ chồng đã túc trực từ khi có sắp sinh con đầu lòng. 

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn, tiết lộ một điểm của chồng Lương Thế Thành mà chị em nào cũng ghen tị - Ảnh 2

"Ba Thành luôn bên cạnh 24/24 chứng kiến toàn bộ quá trình sinh, tiếng ổng còn át luôn tiếng bác sĩ. Kêu rặn đi em, rặn đi, sắp ra rồi, cái đầu ra rồi. Mồ hôi mồ kê ổng nhễ nhại với nắm tay chặt cứng. Rồi giây phút con chào đời là ổng cũng thấy trước tiên, rồi cắt dây rốn cho con! Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà Diễm nhớ", Thúy Diễm bồi hồi kể lại.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn, tiết lộ một điểm của chồng Lương Thế Thành mà chị em nào cũng ghen tị - Ảnh 3

Chưa hết, nữ diễn viên còn tiết lộ thêm: "Sinh xong có ba Thành lo hết nên Diễm ngồi ôn lại ký ức thấy vẫn còn vui lắm. Không gian nan gì. Sáng nay tự nhiên thấy hồi hộp nôn nao quá. Kể hơi dài, mong rằng hết dịch nhanh, mình lại làm thêm một bạn nữa. Chứ thấy cũng nhớ quá. Nhưng phải hết dịch nha. Và bây giờ vẫn chưa bầu đâu nha mọi người".

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn, tiết lộ một điểm của chồng Lương Thế Thành mà chị em nào cũng ghen tị - Ảnh 4 

Hiện tại, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

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