Diễn biến NÓNG vụ gái xinh xem bóng đá với chồng người ta ở Mỹ Đình: Chính thức 'vươn tầm' quốc tế, cộng đồng mạng trong nước ngán ngẩm 'đẹp mặt chưa?'

Dù SEA Games 31 đã đi qua, song dư âm vẫn chưa nguội hẳn. Không chỉ là niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam mà còn là màn bắt ghen có 1-0-2 ngay tại sân vận động Mỹ Đình. Theo đó, chỉ trong một khoảnh khắc máy quay hướng về cặp đôi nam nữ trên khán đài mà để lộ chuyện hẹn hò vụng trộm, khi chàng được cho là đã có vợ con đuề huề nhưng lại dẫn gái xinh đi xem bóng đá.

Chỉ sau vài ngày, không chỉ ở Việt Nam, nhiều báo đài cũng đã đưa tin về vụ việc. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc khiến nhiều người không khỏi thích thú. Theo đó, MC đã đưa thông tin về vụ việc, đồng thời bình luận khá thích thú.

Cô gái trong ảnh đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, cho rằng mình "ngồi không cũng dính drama", không hề biết "bạn trai" đã có vợ con, thế nhưng trước sức ép của dư luận, cô đã phải khoá tài khoản cá nhân và không có động thái gì thêm.

Các kênh truyền thông quốc tế nói đây là sự việc hy hữu, hiếm có xảy ra trên sóng truyền hình lại là sân vận động có đông khán giả. Bởi giữa hàng chục ngàn cổ động viên trong trận chung kết đá bóng nam SEA Games 31, không ngờ camera "zoom" nhiệt tình đôi nam nữ nổi bật áo đôi màu đen.

Vụ người đàn ông được cho là đang ngoại tình xuất hiện trên kênh truyền hình ở Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Ngoài Hàn Quốc, cặp đôi cũng đã xuất hiện trên báo điện tử ở cả Đài Loan, Thái Lan và thu về lượng đọc "khủng".

...cả báo Đài Loan... Ảnh: Internet

...và Thái Lan. Ảnh: Internet

Trở lại với diễn biến câu chuyện. Tối 22/5, thời điểm Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn, camera nhà đài đã hướng về phía khán đài để ghi nhận không khí ăn mừng. Cặp đôi trên "may mắn" được lọt vào ống kính giữa hàng chục ngàn người. Khoảnh khắc định mệnh đó được người thân, hàng xóm của chàng trai bắt tại trận. Ngay lập tức, khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội lan truyền lời tố ngoại tình của một tài khoản mạng xã hội - người này nhận có quen biết chàng trai trong bức ảnh.

Theo đó, người này cho biết: "Ngoại tình mà bị lên tivi luôn. Ông anh này đã có vợ con, đưa bồ đi xem, camera quay lịa lịa. Vợ và hàng xóm ở nhà xem thấy ngơ ngác luôn".

Không những thế, người này còn cho biết thêm: "Tôi nắm trong tay nhiều đoạn bằng chứng mà không tung lên được cơ. Thôi lỡ cỡ thế này kiểu gì người quen chẳng biết, mọi người đang mắt chữ O mồm chữ A rồi!".

Một người tự nhận có quen biết với người đàn ông trên, tố anh ngoại tình khi đã có vợ. Ảnh: Internet

Thông tin này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân tình dậy sóng. Nhanh chóng sau đó, chân dung gái xinh bị nghi là đi xem bóng với chồng người ta cũng đã tìm ra được. Được biết, cô nàng tên L.T.T, sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình đầy cuốn hút.

Ngay sau khi hình ảnh cá nhân bị lan truyền trên mạng xã hội với những thông tin không mấy hay ho, L.T.T đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện làm "tiểu tam". Cô này cho hay: "Ô đợi mình load cái rồi bảo anh camera quay lại. Đợi mình chỉ tay ăn mừng cùng mấy anh xung quanh nữa nhé. Ngồi không cũng dính đạn".

Trong khi dân tình đang xôn xao về câu chuyện thì một người bạn của L.T.T đã chia sẻ đoạn hội thoại ngay trước khi cô phải khóa tài khoản.

Nữ chính trong câu chuyện khẳng định không hề biết chuyện người bạn trai kia đã có vợ con.

"Em không biết anh ta có gia đình. Chứ biết rồi thì mang đi giới thiệu bạn bè làm gì", L.T.T. khẳng định. Sau đó người bạn khuyên cô gái nên nói chuyện rõ ràng với anh người yêu kia để tìm hiểu rõ thông tin.

Cô gái liên tục cho hay bản thân không hề biết người đàn ông đi xem bóng đá cùng mình đã có vợ. Ảnh: Internet

Trong một diễn biến khác, trên các diễn đàn đông thành viên còn chia sẻ tâm sự của một chàng trai T.K. được cho là người yêu của cô gái tên L.T.T. Anh này cho hay đang rất đau khổ khi bị bạn gái cắm sừng. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, cô gái đã nói dối người yêu về quê nhưng sau đó lại hẹn hò với người đàn ông khác ở sân bóng.

"Người này em cũng biết. Mỗi lần em ghen thì người yêu em lại nói ‘Thằng đấy cho em tiền em cũng không thèm’.

Đắng cay, nghiệt ngã quá. Hết yêu thì nói, không còn thương nhau nữa thì có thể thẳng thắn trao đổi với nhau cơ mà, tại sao cứ phải dối lừa nhau? Giả sử hôm nay em không xem bóng thì em còn bị lừa dối đến bao giờ nữa?", T.K đau khổ nói.