Đang ăn mừng chiến thắng, Ronaldo bất ngờ ôm đầu trở lại sân cỏ vì bị 'vật thể lạ' phang trúng đầu

Tin tức giải trí 24/06/2021 09:11

Trong trận cầu với Pháp vào rạng sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo đã xuất sắc mang về cho Bồ Đào Nha 2 bàn thắng mãn nhãn. Tuy nhiên pha ăn mừng sau đó của Cr7 lại vấp phải phản đối của CĐV quá khích.

Trong trận đấu của lượt đấu cuối bảng F giữa Bồ Đào Nha và Pháp rạng sáng ngày 24/6 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo đã tỏa sáng khi ghi cả hai bàn thắng vào lưới tuyển Pháp.

Với tỷ số chung cuộc 2-2, Bồ Đào Nha đã giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020 với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. 

Với cú đúp vào lưới tuyển Pháp, Ronaldo đã cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia mà huyền thoại bóng đá Iran là Ali Daei nắm giữ nhiều năm qua, với 109 bàn.

Chân sút 36 tuổi cũng trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên ghi 21 bàn tại các vòng chung kết EURO và World Cup. Siêu sao người Bồ Đào Nha vượt qua thành tích cũ của cựu danh thủ tuyển Đức là Miroslav Klose với 19 bàn.

Tại Euro năm nay, với những màn thể hiện xuất sắc, Ronaldo cũng tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, nhiều hơn 2 bàn so với người đứng gần nhất.

Trở lại với trận đấu gặp Pháp Tối qua, sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-2, Cr7 đã lao ra khỏi đường biên để cùng đồng đội ăn mừng với người hâm mộ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên đây cũng là lúc chân sút 36 tuổi gặp sự cố bất ngờ. Cụ thể, 1 CĐV đã ném vật cứng vào người nam cầu thủ. 

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Chân sút Bồ Đào Nha gặp phải CĐV quá khích - Ảnh: Internet

Những hình ảnh cho thấy có ít nhất 2 chiếc cốc được ném trên khán đài xuống vị trí mà Ronaldo ăn mừng và trúng thẳng vào người chân sút người Bồ Đào Nha. Quá bất ngờ trước hành động của vị khán giả này, Ronaldo dừng việc ăn mừng và tiến lại vào sân với gương mặt không mấy vui vẻ và tay thì xoa sau đầu. Nay lập tức, trọng tài chính đã phải yêu cầu các nhân viên an ninh làm tốt hơn công việc của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên chân sút người Bồ Đào Nha gặp những trường hợp như thế này. Trong quá khứ, Ronaldo từng nhiều lần bị CĐV ném chai nước, ly nước đang uống dở vào người. 

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