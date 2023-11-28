Cô gái trở thành dâu hào môn nhờ vô tình lau dọn nhà đúng lúc nữ đại gia TP.HCM về: Được khen ngoan hiền như cô Tấm, 'vỗ béo' mẹ chồng khiến người ngoài tưởng mẹ con ruột

Nhưng đến khi gặp Dương Thị Ngọc Mỹ - bạn gái của con trai, bà Liên đã rất ấn tượng. Chính hành động Ngọc Mỹ cặm cụi lau nhà, quét dọn trong lúc bà Liên đi vắng đã hoàn toàn ghi điểm rất lớn trong mắt bà.

Vừa qua, MXH đang vô cùng xôn xao trước câu chuyện của bà Đinh Bích Liên (56 tuổi) - chủ của cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe ô tô tại quận 1, TP.HCM. Vì muốn tìm một người con dâu ưng ý, nên mỗi khi con trai đưa ảnh bạn gái cho bà xem, bà đều nhanh chóng lắc đầu và căn dặn: “Thôi, con có quen 100 người mẹ cũng không quan tâm. Khi nào cưới thì mới là con dâu của mẹ”.

Ở lần thứ hai gặp mặt, với bản tính tháo vát, ngăn nắp, gọn gàng của mình, Ngọc Mỹ đã chủ động dọn dẹp nhà cửa khi bà Liên đi vắng. Biết Ngọc Mỹ không cố tình “diễn” để ghi điểm trong mắt mình nên bà Liên đã tỏ ra ưng ý người con dâu này.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp con dâu, cô Liên chia sẻ: "Cô là người gốc Bắc, trước giờ cũng sống theo nề nếp nên nghĩ là mình phải là người chọn con dâu. Vừa về đến nhà, thấy có cô bé loay hoay dọn dẹp, nhìn xinh xắn dễ thương, giống như 'cô Tấm' trong quả thị vậy đó. Hỏi han về gia đình thấy hợp nên cô đồng ý cho hai đứa tìm hiểu". Trái ngược với mẹ chồng, chị Mỹ rất "sợ" cô Liên: "Em nghe nói mẹ khó, nên em sợ lắm. Lúc quen chồng là tụi em lén mẹ, em phải 'trốn' 2 tháng mới dám gặp".

Ngọc Mỹ được mẹ chồng khen ngoan hiền chẳng khác nào cô Tấm

Ngọc Mỹ cũng nói rõ thêm về tình cảnh hôm ấy: “Hôm đó trời mưa, không biết sao mà nhà ngập nước quá trời, đang hốt nước thì giật mình thấy mẹ về”.

Nhận xét về người con dâu, bà Liên cảm nhận Mỹ là một cô gái ngoan hiền như cô Tấm. Trước lúc cưới, bà cũng căn dặn Mỹ kỹ lưỡng: “Mẹ không khó, nhưng gia đình nề nếp gia giáo từ đó đến nay, nên con về làm dâu thì mẹ chỉ yêu cầu con lễ phép, siêng năng. Còn cái gì chưa biết mẹ sẽ dạy con từ từ, không sao hết”.

Dù là mẹ chồng, con dâu nhưng giữa cô Liên và chị Mỹ dường như không có khoảng cách. Hai mẹ con rất vui vẻ thoải mái trò chuyện, trêu đùa nhau. Trong chương trình, cô Liên còn hài hước chia sẻ kỷ niệm dễ thương của cả hai. "Có nhiều lần cô đi cà phê với bạn, hơi muộn tí là con dâu gọi hỏi khi nào mẹ về, sao trễ rồi mà mẹ không về. Cô nói với Mỹ là chưa thấy có con dâu nào mà mẹ chồng đi một lúc là gọi tìm" - Cô Liên vui vẻ kể.

Đối với việc nuôi dạy con cái hay mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, cô Liên luôn là người âm thầm chia sẻ, định hướng cách giải quyết cho chị Mỹ. Cô Liên bộc bạch: "Cô sẽ nhắn tin cho các con, cô thường dùng cách này để đưa ra lời khuyên, cô thấy rất có hiệu quả. Những lúc Mỹ nóng tính trong lúc dạy dỗ các cháu, cô biết Mỹ cũng có cái sai nhưng cô không nói trước mặt, vì nếu các cháu nghe thấy thì sau này Mỹ sẽ rất khó để dạy tụi nhỏ. Đợi lúc Mỹ bình tĩnh lại cô sẽ nhắn tin hay nói chuyện để Mỹ hiểu được vấn đề của mình".

Cũng chính vì tính cách hòa hợp, cả trong khoản ăn uống nên nhiều người còn tưởng rằng bà và con dâu là hai mẹ con ruột.

“Vì nó mà tôi tăng lên cả chục ký. Cứ thấy mẹ là kêu mẹ thử món này đi, ngon lắm. Tôi nói nó là con dâu nhưng người ta không tin, tưởng tôi nói giỡn”, Bà Liên chia sẻ. Dẫu đã ngoài 50 nhưng bà Liên vẫn giữ lối sống trẻ trung và hiện đại. Qua lời Ngọc Mỹ chia sẻ, mẹ chồng thậm chí còn "nghiện" mạng xã hội hơn cả cô con dâu của mình.

Dù là mẹ chồng - con dâu nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng cả hai là mẹ con ruột vì quá giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách

“Mẹ up một lần hơn 40 tấm hình. Có khi tới 4, 5 giờ chiều đã đăng 3 bài rồi. Người ta vô cười quá trời. Mỗi lần mẹ đăng hình rồi tag vô thấy ghê lắm, mình toàn nhờ mẹ xóa tấm hình đó được không chứ nhìn kỳ quá”, Mỹ nói.

Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu "vừa làm bạn, vừa làm mẹ" của cô Liên và chị Mỹ đã mang lại rất nhiều tình cảm và tiếng cười cho chương trình, đồng thời thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng.