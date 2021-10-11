Choáng với tốc độ “lật mặt” của Đại Nghĩa tại ‘5 giây thành triệu phú’

Tin tức giải trí 11/10/2021 05:00

Hai khách mời Quách Ngọc Tuyên và La Thành đã đem đến nhiều tiếng cười cho tập 4 của 5 Giây Thành Triệu Phú bởi những màn trả treo, “dằn mặt” hết sức hài hước.

Người chơi thứ hai của tập này là nam diễn viên La Thành. Vừa mới bước lên sân khấu, La Thành đã có pha “dằn mặt” nhẹ nhàng khiến ban tư vấn khá hoang mang “Ba người đều là những người có kiến thức bao la, rộng lớn hi vọng sẽ hỗ trợ Thành giành 100 triệu”.

Choáng với tốc độ “lật mặt” của Đại Nghĩa tại ‘5 giây thành triệu phú’ - Ảnh 1

Chưa dừng lại ở đó, khi Ngô Kiến Huy lên tiếng trấn an “Nếu anh không tin tưởng ban tư vấn anh vẫn còn một niềm tin khác”, nam diễn viên không ngần ngại trả lời “Chắc chắn không phải là em” khiến Thỏ Đen tẽn tò còn cả trường quay được dịp cười nghiêng ngả.

Choáng với tốc độ “lật mặt” của Đại Nghĩa tại ‘5 giây thành triệu phú’ - Ảnh 2

Dù bị ban tư vấn làm nhiễu loạn thông tin không ít lần nhưng La Thành vẫn vượt qua 2 bậc đầu tiên khá dễ dàng. Quyết định đi tiếp bậc thứ 3, nam diễn viên muốn “xỉu ngang” khi gặp ngay câu hỏi “Trong bài hát thiếu nhi Chú ếch con, chú ếch ngồi học bài ở hố bom kề vườn xoan cùng 5 loài vật khác?”. Liệu với “một bụng âm nhạc”, ban tư vấn có thành công giúp La Thành vượt qua được câu hỏi này? 

Choáng với tốc độ “lật mặt” của Đại Nghĩa tại ‘5 giây thành triệu phú’ - Ảnh 3Choáng với tốc độ “lật mặt” của Đại Nghĩa tại ‘5 giây thành triệu phú’ - Ảnh 4

Đón xem tập tiếp theo của ‘5 Giây Thành Triệu Phú’ phát sóng vào lúc 21h Thứ 7 Ngày 17/10 trên kênh HTV7. 

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Từ khóa:   Đại Nghĩa 5 giây thành triệu phú La Thành

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