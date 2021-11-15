Chẳng rõ ngọn nguồn thế nào mà hội bạn thân Thiều Bảo Trâm hôm nay đều đăng đàn xin lỗi trước phát ngôn liên quan đến drama "trà xanh"

Hôm nay (ngày 15/11), không hẹn mà gặp tất cả những người được cho là ngọn nguồn tác động khiến cõi mạng xôn xao về drama trà xanh của Hải Tú . Ẩn ý tố cáo cô chính là người thứ 3 xen vào mối quan hệ tình cảm của cặp đôi Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm .

"Mình đã phải trả lại những lỗi lầm mình gây ra nên mình muốn kết thúc luôn 1 chuyện nữa cũng đã làm mình day dứt trong thời gian dài. Mình xin lỗi về câu chuyện chiếc bánh kem vô duyên mà mình đã gây ra.

Dù chuyện đó có là gì thì cũng không phải chuyện mà mình có quyền phán xét đó là đúng hay sai. Dùng sự tổn thương của người này để xoa dịu sự tổn thương của người khác là chuyện sai trái. Mình đã làm sai và sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó thêm 1 lần nào nữa".

Linh Ngọc Đàm đã xin lỗi vì phán xét chuyện không phải của mình và hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này thêm 1 lần nào nữa.

Chiếc bánh kem từng thổi bùng lên ồn ào "trà xanh" khiến cõi mạng xôn xao hồi đầu năm được Xoài Non và Linh Ngọc Đàm chia sẻ rần rần thời điểm đó. Sau hình ảnh chiếc bánh kem và loạt status ẩn ý, cư dân mạng gọi tên Hải Tú và cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay.

Xoài Non lên tiếng xin lỗi người liên quan đến chiếc bánh kem.

Lại nhớ trước đó, vào thời điểm drama trà xanh đang ôn ào khắp mạng xã hội lẫn showbiz Việt, người ta còn lan truyền "chóng mặt" 5 trang thư tình được cho là của Hải Tú gửi tới "chủ tịch" Sơn Tùng M-TP. Nhiều ý kiến cho biết trợ lý của Sơn Tùng có tên M.C là người đã đăng tải các bức thư này. Không biết đúng sai thế nào nhưng vào tháng 1/2021, M.C nói rằng mình đã làm sai với người từng giúp đỡ mình và điều đó sẽ khiến anh sống trong sự ăn năn, sám hối đến hết đời. Ở một bài đăng khác, anh viết dòng chia sẻ đầy ẩn ý: "Hạnh phúc một quân cờ". Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, nhiều người cho rằng dòng trạng thái này của M.C là viết về chuyện Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP.

Trợ lý Sơn Tùng cũng từng được cho là đã đăng đàn xin lỗi trước nghi vấn công bố 5 trang thư tình của Hải Tú gửi đến Sơn Tùng.

Hành động bất ngờ của những người đã từng làm bùng lên drama trà xanh của Hải Tú khiến cư dân mạng lấy làm khó hiểu. Nguyên nhân nào đã khiến họ quay ngoắt 180 độ như vậy vẫn còn là một ẩn số chưa lời giải.