'Cãi lời' trọng tài, Văn Quyết nhận án phạt nặng từ liên đoàn bóng đá Việt Nam: Nguy cho Hà Nội FC

Sau phản ứng có phần mất kiểm soát với trọng tài, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã phải nhận án phạt cực nặng từ liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định kỷ luật đối với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC vì hành vi phản ứng với trọng tài. Theo đó, tiền đạo số 10 của CLB thủ đô sẽ phải chịu án phạt cực nặng khi bị treo giò lên đến 8 trận, đi cùng với đó là 40 triệu tiền phạt. Đây cũng chính là mức án nặng nhất trong sự nghiệp của Văn Quyết. Nguyễn Văn Quyết - Ảnh: Zing News Cụ thể nguyên nhân dẫn đến điều này là trong trận đấu giữa CLB Bình Định và Hà Nội FC (vòng 7 V-League), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết phản ứng với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải lập tức rút thẻ đỏ khi ngôi sao của Hà Nội đã có phản ứng quá mức với đồng nghiệp của mình.

Tình huống được xem là nguồn cơn cho những tranh cãi sau trận đấu là pha bóng Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC) phạm lỗi với Rafaelson (CLB Bình Định). Trọng tài Mạnh Hải gây tranh cãi khi xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị đảo ngược khi trợ lý Nguyên Thành đã đưa ra quyết định cho trọng tài chính, những gì diễn ra sau đó là Hà Nội bị phạt đền và bị tiền đạo đội bạn sút tung lưới. Văn Quyết bị truất quyền thi đấu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Đội trưởng của CLB Hà Nội sau đó đã nhận sai và gọi điện cho trọng tài Thành. "Văn Quyết vừa gọi điện thoại xin lỗi tôi. Cậu ấy nhận ra sai sót của bản thân thì gọi điện xin lỗi. Tôi động viên cậu ấy còn hình ảnh và tương lai, hãy cố gắng vượt qua khó khăn. Lúc ấy Văn Quyết nóng nảy, tôi bỏ qua", trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành trả lời VTC News.

Ngoài án phạt cho Văn Quyết, Ban Kỷ luật VFF cũng ra quyết định đối với trường hợp của CLB Bình Phước. HLV Lê Thanh Xuân bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận. Cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Bình Phước là Khổng Thanh Tú bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận. Các cầu thủ Vũ Đức Duy, Trần Tấn Tài mỗi người bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận. Riêng đối với Hà Nội FC, việc thiếu vắng thủ quân trong giai đoạn quan trọng sắp tới sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con đường cạnh tranh cho chức vô địch mùa giải V-Leguae năm nay.

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