BH Media 'nhận vơ' 865 tác phẩm, 76 đĩa CD, hàng loạt nghệ sĩ quyết tâm khởi kiện

Ông Đinh Trung Cẩn thông tin, vào buổi làm việc ngày 28/10/2021 của VCPMC, Trung tâm đã tiếp nhận các kiến nghị của nhạc sĩ Ngọc Khuê về vấn đề nhiều tác phẩm mà ông tự mình sáng tác và đầu tư sản xuất (Hà Nội Mùa Thu Vắng Em) hoặc do Hội Nhạc sĩ đầu tư sản xuất (Hạt Nắng Hạt Mưa) và thuê Dihavina thu âm nhưng lại bị BH Media (Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông BIHACO) xác nhận sở hữu bản quyền khi đăng tải lên kênh YouTube chính thức của mình.

Theo thông tin từ Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), vào ngày 9/11 vừa qua, Giám đốc Trung tâm - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đã cùng với nhiều nhạc sĩ khác họp để làm rõ các vấn đề về đơn kiến nghị của các nhạc sĩ Giáng Son, Ngọc Khuê, nhóm M6, Nguyễn Vĩnh Tiến về vụ việc các tác phẩm của họ bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên nền tảng YouTube .

Cũng trong buổi làm việc này, VCPMC tiếp nhận thêm một kiến nghị đến từ tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến. Theo đó, nhạc sĩ này đã ký hợp đồng với Hồ Gươm Audio để sản xuất 2 album là Giọt Sương Bay Lên (gồm 9 tác phẩm) và Ngồi Trên Vách Nắng (gồm 12 tác phẩm), trong nội dung hợp đồng đã quy định rõ quyền tác giả và quyền sản xuất thuộc về Nguyễn Vĩnh Tiến.

Ông Đinh Trung Cẩn trả lời về kiến nghị này của nhạc sĩ Ngọc Khuê: "Quyền tác giả: 100% là của tác giả, quyền liên quan: 100% là của tác giả với bản ghi Hà Nội Mùa Thu Vắng Em do ca sĩ Thu Thủy trình bày. Video sử dụng tác phẩm do tác giả sáng tác và do Hội Nhạc sĩ đầu tư chi phí sản xuất thì tác giả có 100% quyền tác giả và Hội Nhạc sĩ Việt Nam có 100% quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình".

Tuy nhiên, khi nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến muốn đăng tải video Liveshow Tiền Duyên của mình lên kênh YouTube chính chủ thì lại không thể do BH Media đã xác nhận chủ sở hữu bản quyền hai tác phẩm Giấc Mơ Dai Dẳng, Giọt Sương Bay Lên do chính nhạc sĩ sáng tác và sản xuất.

Về vấn đề của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Về trường hợp của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, quyền tác giả 100% là nhạc sĩ, quyền liên quan phụ thuộc vào hợp đồng giữa Hồ Gươm Audio và tác giả. Tác giả cần cung cấp cho VCPMC để có căn cứ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của tác giả".

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến muốn đăng tải video Liveshow Tiền Duyên của mình lên kênh YouTube chính chủ thì lại không thể do BH Media đã xác nhận chủ sở hữu bản quyền - Ảnh: Internet

Ngoài ra, vào ngày 3/11/2021, VCPMC cũng đã nhận được đơn kiến nghị từ phía người đại diện cũng là trưởng nhóm M6 - tác giả Ngô Tự Lập.

Theo đó, các thành viên của nhóm M6 là Giáng Son, Ngô Tự Lập, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Lê Tâm, Nguyễn Thắng, Trần Đức Minh đã cùng nhau sáng tác, đầu tư sản xuất và thuê Hồ Gươm Audio phát hành 3 CD là Hà Nội M6 Phố Phường, Những Đường Bay, Đêm Nhiệt Đới. Nhưng khi các thành viên đưa các video đó lên kênh YouTube chính chủ của mình thì lại bị BH Media dùng danh nghĩa thay mặt cho Hồ Gươm Audio nhận là chủ sở hữu bản quyền. Về kiến nghị này, quyền tác giả 100% thuộc về nhóm M6, quyền liên quan 100% thuộc về nhóm M6, theo ông Đinh Trung Cẩn.

Nhiều tác phẩm của nhóm M6 cũng bị BH Media dùng danh nghĩa thay mặt cho Hồ Gươm Audio nhận là chủ sở hữu bản quyền - Ảnh: Internet

Còn về kiến nghị của riêng nhạc sĩ Giáng Son đối với tác phẩm Giấc Mơ Trưa, Giám đốc Trung Tâm cho biết, quyền tác giả 100% là của nhạc sĩ Giáng Son, quyền liên quan của bản ghi Giấc Mơ Trưa - Khánh Linh 100% là của nhạc sĩ Giáng Son.

Bản ghi mà phía BH Media dùng để xác nhận bản quyền là bản ghi Giấc Mơ Trưa do Dương Thùy Anh thể hiện. Tuy nhiên, do Dương Thùy Anh sử dụng tác phẩm Giấc Mơ Trưa mà chưa xin phép nhạc sĩ Giáng Son là xâm phạm bản quyền tác giả. Ngoài ra, khi sử dụng bản phối của nhạc sĩ Giáng Son còn cover thêm đàn nhị mà chưa xin phép tác giả là xâm phạm quyền liên quan.

Bản ghi Giấc Mơ Trưa mà BH Media hiện đang sử dụng đã xâm phạm bản quyền tác giả và xâm phạm bản quyền tác giả liên quan của nhạc sĩ Giáng Son - Ảnh: Internet

Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam Đinh Trung Cẩn cho biết thêm một nội dung hoàn toàn mới là 865 tác phẩm nằm trong 76 CD được Hội Nhạc sĩ đầu tư sản xuất cũng đã bị bên BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên YouTube. Trong khi đó, đối với tất cả các tác phẩm này, quyền tác giả thuộc về các tác giả thành viên Hội nhạc sĩ 100%, quyền liên quan cũng 100% thuộc về Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

"VCPMC sẽ tiến hành xử lý hành vi xâm phạm này theo đúng quy định của pháp luật và quy trình xử lý vi phạm của VCPMC. Nếu cần thiết sẽ khởi kiện để đòi lại quyền lợi cho các nhạc sĩ và Hội Nhạc sĩ Việt Nam." - Ông Đinh Trung Cẩn cho biết thêm.