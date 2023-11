BH Media 'nhận vơ' 865 tác phẩm, 76 đĩa CD, hàng loạt nghệ sĩ quyết tâm khởi kiện

Ông Đinh Trung Cẩn thông tin, vào buổi làm việc ngày 28/10/2021 của VCPMC, Trung tâm đã tiếp nhận các kiến nghị của nhạc sĩ Ngọc Khuê về vấn đề nhiều tác phẩm mà ông tự mình sáng tác và đầu tư sản xuất (Hà Nội Mùa Thu Vắng Em) hoặc do Hội Nhạc sĩ đầu tư sản xuất (Hạt Nắng Hạt Mưa) và thuê Dihavina thu âm nhưng lại bị BH Media (Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông BIHACO) xác nhận sở hữu bản quyền khi đăng tải lên kênh YouTube chính thức của mình.

Ông Đinh Trung Cẩn trả lời về kiến nghị này của nhạc sĩ Ngọc Khuê: "Quyền tác giả: 100% là của tác giả, quyền liên quan: 100% là của tác giả với bản ghi Hà Nội Mùa Thu Vắng Em do ca sĩ Thu Thủy trình bày. Video sử dụng tác phẩm do tác giả sáng tác và do Hội Nhạc sĩ đầu tư chi phí sản xuất thì tác giả có 100% quyền tác giả và Hội Nhạc sĩ Việt Nam có 100% quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình".

Nhiều nhạc sĩ bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên YouTube đã đồng lòng khởi kiện - Ảnh: VCPMC

Cũng trong buổi làm việc này, VCPMC tiếp nhận thêm một kiến nghị đến từ tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến. Theo đó, nhạc sĩ này đã ký hợp đồng với Hồ Gươm Audio để sản xuất 2 album là Giọt Sương Bay Lên (gồm 9 tác phẩm) và Ngồi Trên Vách Nắng (gồm 12 tác phẩm), trong nội dung hợp đồng đã quy định rõ quyền tác giả và quyền sản xuất thuộc về Nguyễn Vĩnh Tiến.