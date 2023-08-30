Bà Nhân Vlog nói gì khi bị nhắc nhở không nên khoe con quá sớm trên mạng xã hội?

Mới đây, Bà Nhân Vlog đã lên tiếng giải thích về việc nên giữ bí mật chuyện có em bé ở giai đoạn đầu thai kỳ.

Sau khoảng thời gian gần 6 năm ròng rã kiếm con, cuối cùng Bà Nhân Vlog (YouTuber Lê Thị Đức Nhân - chủ kênh Vợ chồng nhà Nhân JP) đã bất ngờ thông báo làm mẹ. Người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã chúc mừng vợ chồng vì hành trình kiếm con này chẳng hề dễ dàng. Sau khoảng thời gian gần 6 năm ròng rã kiếm con, cuối cùng Bà Nhân Vlog (YouTuber Lê Thị Đức Nhân - chủ kênh Vợ chồng nhà Nhân JP) đã bất ngờ thông báo làm mẹ. Cô nghẹn ngào chia sẻ trên trang Fanpage:"Đời này nhất phải có con mẹ mới có chữ trọn vẹn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hạnh phúc này, 6 năm trời ròng rã đi tìm con. Bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu thuốc gây mê, rồi phẫu thuật, mồ hôi nước mắt của mẹ và ba. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Chiếc em bé phôi ngày 3 loại 2 đã bám và làm tổ ổn định vào người mẹ, mẹ mới dám thông báo để mọi người chia vui. Đoạn đường mang bầu đứa con ống nghiệm này còn khá dài và nhiều khó khăn ở phía trước. Mẹ mong con của mẹ sẽ bình an trong bụng đủ 9 tháng 10 ngày con nhé...".

Bên cạnh đó, cô cũng nhận nhiều lời góp ý, cụ thể nhiều người cho rằng nhẽ ra Bà Nhân Vlog nên tiếp tục giấu kín việc có em bé khi em bé đang ở trong giai đoạn đầu thai kỳ. Bởi lẽ, theo quan niệm dân gian, phụ nữ mang thai nên kiêng kị việc thông báo tin vui cho nhiều người biết trong 3 tháng đầu thai kỳ. Lý do được cho là sợ những rủi ro có thể xảy ra với thai nhi. Đáng chú ý nhất là có một tài khoản bình luận rằng; "Mới có không nên khoe nha Nhân, nên giữ bí mật. Vì mình cũng đã từng khoe khi mới có và sau đó bé cũng rời xa, mình buồn và nhớ lắm!". Tuy nhiên, Bà Nhân Vlog đáp lại: "Dạ em cảm ơn bé đã vào tổ ổn định hết rồi, clip này em quay lâu rồi ạ. Giờ mới dám đăng".

Bà Nhân Vlog đã nhanh chóng đáp lại bình luận của tài khoản này. Chia sẻ thêm về cuộc sống sau khi biết tin có bầu, Bà Nhân được chồng chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, ngâm và massage chân, chỉ cần nói là có liền. Công việc nhà một tay Teru cũng một tay làm hết vì sợ vợ vất vả. Tuy nhiên, thời điểm này chồng bà Nhân cũng phải quay về Nhật Bản để cho cún cưng đi iêm vacxin vì đã quá hạn và chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh đứa con thứ hai (con nuôi). Mặc dù đây là khoảng thời gian mà cô cần chồng nhất nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Bà Nhân được chồng chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, ngâm và massage chân, chỉ cần nói là có liền. Mặc dù đây là khoảng thời gian mà cô cần chồng nhất nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Bà Nhân Vlog cũng chia sẻ, thời gian ở lại Việt Nam, khi cô gọi điện xin chồng tiền tiêu, anh Teru đã chuyển khoản 1 tỷ đồng cho nữ Youtuber ngay và luôn. Trong số này, có 200 trăm triệu làm từ thiện vì đây là ước nguyện của 2 vợ chồng sau khi có em bé. Đức Nhân hay còn gọi Bà Nhân Vlog là một trong những YouTuber khá nổi tiếng. Cuộc sống của cô khi lấy chồng Nhật, được yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc sống của cô khi lấy chồng Nhật, được yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Trước đó, cô từng làm "dậy sóng" cộng đồng mạng khi bất ngờ đăng clip tố bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Theo nội dung đăng tải, Bà Nhân Vlog cho biết cô về Việt Nam thụ tinh nhân tạo vì tin tưởng tay nghề của bác sĩ Thịnh. Trong quá trình khám, nữ YouTuber bày tỏ không hài lòng vì vị bác sĩ này "không có tâm" và không rõ ràng về thời gian trong khâu tiêm kích trứng. Trước đó, cô từng làm "dậy sóng" cộng đồng mạng khi bất ngờ đăng clip tố bác sĩ Cao Hữu Thịnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-nhan-vlog-noi-gi-khi-bi-nhac-nho-khong-nen-khoe-con-qua-som-tren-mang-xa-hoi-613394.html