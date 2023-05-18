Đại diện Việt Nam 'out' khỏi bảng dự đoán Top 20 cuộc thi sắc đẹp Miss Supranational 2023

Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) được Global Beauties bình chọn là một trong 5 cuộc thi sắc đẹp uy tín. Trước Đặng Thanh Ngân - Đại diện Việt Nam mùa giải 2023, các người đẹp Việt Nam khác cũng đã từng đạt thành tích cao tại cuộc thi như Thu Mây (Top 5), Minh Tú (Top 10), Ngọc Châu (Top 10), Kim Duyên (Á hậu 2).

Cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Đây là một mùa giải được các chuyên gia đánh giá cực kì cam go, khốc liệt vì quy tụ rất nhiều những cái tên nổi tiếng cùng về 'đọ sắc'.

Theo Sash Factor, 5 cô gái đang được đặt cược cho các vị trí hoa hậu và á hậu lần lượt gọi tên bao gồm: Ecuador - Venezuela - Thailand - Philippines - Peru. Dù cuộc thi chưa bắt đầu nhưng ai cũng chắc chắn 5 đại diện trên đều là những cô nàng có profile cực khủng trong quá khứ.

Với sức nóng của cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn cầu, nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín trên thế giới đã đưa ra dự đoán đầu tiên về thứ hạng của các thí sinh. Đơn cửa nhất, mới đây chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đã đưa ra dự đoán kết quả lần thứ 2 về Top 20 của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. Mặc dù chỉ là sự đánh giá mang tính chủ quan nhưng đây sẽ là cơ sở để khán giả có thể tập trung vào những ứng cử viên cho chiếc vương miện cao quý.

Đáng tiếc thay, Đặng Thanh Ngân của Việt Nam không phải là sự lựa chọn của các chuyên gia sắc đẹp trong lần dự đoán này. Theo đó, cô gái sinh năm 1999 không lọt Top 20 trong bảng dự đoán. Quả thực, nàng hậu vẫn chưa gây được tiếng vang lớn trên trường đấu sắc đẹp quốc tế. Bản thân Thanh Ngân cũng biết mình cần cấp tốc cải thiện nhiều điểm để hoàn thiện hơn, sẵn sàng nghênh đón một cuộc thi đầy cạnh tranh sắp tới.

Đơn vị nắm bản quyền đánh giá cao người đẹp quê Sóc Trăng

Lược sơ về Á hậu Đại dương 2017, Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 (quê ở tỉnh Sóc Trăng), cô có chiều cao 1,75m, số đo ba vòng là 85-60-95. Người đẹp 24 tuổi từng đăng quang Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ và là Á hậu Đại dương 2017. Cô từng là học viên của khóa đào tạo diễn viên tại Sân khấu kịch Hồng Vân, góp mặt trong nhiều dự án phim như Lụa, Hoa hậu thám tử,...



Đặng Thanh Ngân cũng từng tiết lộ bản thân cảm thấy bối rối khi được đề cử dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 từ Leading Media. Dù vậy, nàng hậu Sóc Trăng nhanh chóng 'xốc' lại tinh thần và coi đây là cơ hội để phát triển bản thân. Á hậu Sóc Trăng đã mau chóng đưa ra kế hoạch cho hành trình 'chinh phục xứ người' của mình.

Người đẹp 24 tuổi nói không áp lực trước thành tích Á hậu 2 mà Nguyễn Huỳnh Kim Duyên giành được trước đó. Với cô, việc tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia là sự may mắn, thỏa niềm đam mê trở lại đường đua nhan sắc sau 6 năm tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Đặng Thanh Ngân nỗ lực tạo màu sắc riêng cho mình khi đến với Hoa hậu Siêu quốc gia 2023

Tiết lộ lý do tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, Thanh Ngân chia sẻ rằng đây là một cuộc thi kết nối tình hữu nghị vượt biên giới giữa các quốc gia, chính điều này sẽ giúp cho những vấn đề toàn cầu được mau chóng giải quyết hơn và thế giới tiến tới một thế giới hoàn mỹ. Thông điệp tích cực này đã thu hút Đặng Thanh Ngân đăng ký tham gia cuộc thi.

Hiện cô đang tích cực chuẩn bị cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2023

Việt Nam vẫn đang là một dải sash khá mạnh tại đường đua Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm 2011, Việt Nam từng giành được ngôi vị á hậu 3, năm 2022 Kim Duyên đã xuất sắc mang về danh hiệu á hậu 2 trong sự vỗ tay tán thưởng của fan sắc đẹp nước nhà.