Xôn xao thông tin hàng loạt trẻ sơ sinh được di chuyển trong đêm để điều tra nghi án đường dây đẻ thuê?

Tin nóng 30/11/2022 19:56

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết sự việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 29/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những hình ảnh, video về việc nhiều cán bộ y tế phối hợp cùng lực lượng liên quan đưa nhiều trẻ sơ sinh từ một tòa chung cư ở Khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nhiều thông tin chia sẻ cho rằng lực lượng công an bắt đường dây buôn trẻ sơ sinh, có người lại cho rằng công an bắt đường dây đẻ thuê.

Những dòng chia sẻ được trên mạng xã hội như: "Bắt đường dây buôn trẻ sơ sinh, nhìn các em bé được bế lên xe cứu thương thương thế. May mà bắt gọn cả lũ" - do người dùng H.B.R. chia sẻ kèm hình ảnh.

"Ôi S207 ... vừa bắt vụ đẻ thuê à các bác ơi. Dã man 6 bé ạ. Không biết đẻ thuê hay buôn trẻ em. Sợ quá, loạn mất rồi" - người dùng Facebook có tên S.J. chia sẻ.

Xôn xao thông tin hàng loạt trẻ sơ sinh được di chuyển trong đêm để điều tra nghi án đường dây đẻ thuê? - Ảnh 1
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo Thanh Niên, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho biết sau khi có thông tin về việc nhiều trẻ sơ sinh ở chung, thấy bất bình thường nên tổ chức kiểm tra và mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ. “Đến bây giờ chưa thể kết luận được điều gì, chưa rõ đẻ thuê hay không, chúng tôi mới mời những người liên quan lên làm việc” - đại diện Công an huyện Gia Lâm thông tin.

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết sự việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin.

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