Quảng Trị: Phẫn nộ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, xé áo trong nhà vệ sinh

Tin nóng 25/04/2023 19:33

Nữ sinh nữ lớp 8 ở một trường THCS thuộc thị trấn Gio Linh, Quảng Trị bị nhóm bạn đánh đập trong nhà vệ sinh rồi quay video.

Dẫn tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều 25/4, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang làm rõ về vụ nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh đập, làm nhục trong nhà vệ sinh rồi quay lại video.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, một nữ sinh bị ép quỳ xuống xin lỗi và liên tục bị nhóm nữ sinh dùng chân đá lên lưng, bụng, đầu. Khi xảy ra sự việc, nhiều học sinh chứng kiến nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ nhóm nữ sinh này đánh và xé áo.

Quảng Trị: Phẫn nộ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, xé áo trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sự việc được xác định xảy ra tại phòng vệ sinh trường THCS thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 24/4. Tại đây, một học sinh nữ lớp 8 Trường THCS thị trấn Gio Linh ra chơi đã gặp một số học sinh lớp 8 cùng trường và 2 học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (thị trấn Gio Linh). Sau đó, các em này vào nhà vệ sinh của nhà trường và xảy ra tình trạng đánh nhau, quay lại video.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước, một nữ sinh học lớp 8 Trường THCS thị trấn Gio Linh đã bị một số bạn học cùng 2 học sinh lớp 10 (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Gio Linh) tổ chức đánh đập, quay clip trong nhà vệ sinh.

Quảng Trị: Phẫn nộ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, xé áo trong nhà vệ sinh - Ảnh 2
Nữ sinh bị nhóm bạn xé áo trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện, Phòng GDĐT huyện Gio Linh đã chỉ đạo Trường THCS thị trấn Gio Linh cử giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình đưa học sinh bị đánh đến khám tại Trung tâm y tế huyện.

Đối với các học sinh khác, nhà trường tiếp tục làm việc phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc và xử lý theo quy định.

NÓNG: Công an chính thức vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường

NÓNG: Công an chính thức vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường

Công an TP.Vinh và tỉnh Nghệ An đã đến làm việc với nhà trường trong vụ nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 36 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 37 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 38 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 41 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 46 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 48 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 50 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào