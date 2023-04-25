Nữ sinh nữ lớp 8 ở một trường THCS thuộc thị trấn Gio Linh, Quảng Trị bị nhóm bạn đánh đập trong nhà vệ sinh rồi quay video.

Dẫn tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều 25/4, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang làm rõ về vụ nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh đập, làm nhục trong nhà vệ sinh rồi quay lại video.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, một nữ sinh bị ép quỳ xuống xin lỗi và liên tục bị nhóm nữ sinh dùng chân đá lên lưng, bụng, đầu. Khi xảy ra sự việc, nhiều học sinh chứng kiến nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ nhóm nữ sinh này đánh và xé áo.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sự việc được xác định xảy ra tại phòng vệ sinh trường THCS thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 24/4. Tại đây, một học sinh nữ lớp 8 Trường THCS thị trấn Gio Linh ra chơi đã gặp một số học sinh lớp 8 cùng trường và 2 học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (thị trấn Gio Linh). Sau đó, các em này vào nhà vệ sinh của nhà trường và xảy ra tình trạng đánh nhau, quay lại video.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước, một nữ sinh học lớp 8 Trường THCS thị trấn Gio Linh đã bị một số bạn học cùng 2 học sinh lớp 10 (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Gio Linh) tổ chức đánh đập, quay clip trong nhà vệ sinh.

Nữ sinh bị nhóm bạn xé áo trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện, Phòng GDĐT huyện Gio Linh đã chỉ đạo Trường THCS thị trấn Gio Linh cử giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình đưa học sinh bị đánh đến khám tại Trung tâm y tế huyện.

Đối với các học sinh khác, nhà trường tiếp tục làm việc phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc và xử lý theo quy định.

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