Vụ vợ chôn con mới sinh trong vườn tràm: Người chồng lên tiếng

Người chồng nói mình không hề biết chuyện vợ chôn con mới sinh trong vườn tràm.

Hôm nay (30/5), cơ quan chức năng huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính người mẹ chôn sống con sơ sinh ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Bà K. tự chôn một mình, người chồng không hề hay biết - Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, người mẹ tên T.T.T.K, 40 tuổi, dân tộc Chăm, không biết chữ, đang sinh sống tại thôn Phò Trì. Bà K. đã có chồng và hai con (học lớp 8 và học lớp 2).

Khi được hỏi tại sao lại chôn con, bà K. nói rằng kể từ khi mang thai, chồng thường xuyên chửi mắng vì lo không có tiền nuôi. Đồng thời, chồng bà cũng không nhận đứa trẻ trong bụng là con vì nghĩ rằng vợ đi làm suốt ngày, đã ăn ở với ai đó nên mang thai.

Trao đổi với Vietnamnet, ông B. (chồng bà K.) cho biết mình không hề biết vợ mang bầu. "Tôi không biết gì cả, tôi mới biết đây, lúc nói có bầu, lúc nói không có, ai biết đâu mà lần", ông B. phân trần.



Bé trai bị chôn sống may mắn được cứu kịp thời - Ảnh: VOV

Theo lời bà K., nửa đêm 25/5, khi chuyển dạ, bà K. tự mình ra sau vườn sinh con. Đứa bé sinh ra bị rơi vào đống tôn nên bị thương ở mặt. Bé không khóc và được mẹ bế vào nhà để lên giường.

Lúc này, người chồng ngủ say không biết gì. Rạng sáng 26/5, bà ra vườn tràm gần nhà đào đất rồi chôn đứa bé xuống.

Sau đó, cháu bé đã được chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (em dâu bà K.) phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, người dính đầy đất cát. Trên má trái có một vết cắt sâu, dài khoảng 4 cm. Ngay khi được phát hiện, chính quyền xã Tân Thắng đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi. Hiện tại, em bé đã khỏe mạnh, bú tốt, da dẻ hồng hào.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hàm Tân điều tra, làm rõ.

Người mẹ khai nhận nguyên nhân chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận Người mẹ chôn sống con sơ sinh ở Bình Thuận tên T.T.A.K., 40 tuổi, không biết chữ, là người dân tộc Chăm.

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