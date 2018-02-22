Vụ thảm sát cả nhà 5 người: Tổng tài sản hung thủ đã chiếm đoạt

Tin nóng 22/02/2018 16:18

Sau khi sát hại cả nhà ông chủ, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Đối tượng lấy 2 điện thoại của vợ chồng ông Chinh, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn.

Hôm nay (22/2), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án thảm sát cả nhà 5 người xảy ra ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 

Đối tượng Nguyễn Hữu Tình (18  tuổi, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) hiện đang bị tạm giam để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Các nạn nhân gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chinh là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Khoảng 3 năm trước khi đang học lớp 9, Tình thường xuyên ham chơi và tụ tập với bạn bè xấu. Bị cha la mắng, đối tượng bỏ học đi bán vé số, rồi làm phụ xe khách tuyến Tri Tôn - TP.HCM. Đến tháng 8/2017, được sự giới thiệu của anh Mai Văn Căn (quê Thanh Hóa), Tình vào làm công nhân tại xưởng mạ inox do ông Chinh làm chủ với mức lương 4,5 - 5 triệu đồng/tháng. 

Tại xưởng còn có 3 công nhân khác. Mỗi lần Tình làm việc sai hoặc đi chơi về muộn thường bị vợ chồng ông Chinh la mắng. Bà Hồng còn nói với hàng xóm qua Tết sẽ cho Tình nghỉ việc hẳn.

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Đối tượng Nguyễn Hữu Tình đã ra tay sát hại cả nhà ông chủ - Ảnh: Internet

Ngày 12/2 (27 Tết), các công nhân đều về quê ăn Tết, riêng Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng nhà ông chủ. Ăn uống xong, Tình lên gác ngủ, sau đó cùng ông Chinh khiêng bàn ghế ra sân lau chùi.

Sau khi làm xong, Tình lên lầu ngủ tiếp đến 9 giờ tối thì nghe tiếng bà Hồng chửi mắng nên không ngủ được nữa. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Tình thức giấc đi lại trên gác và làm rơi đồ xuống sàn gỗ gây tiếng động. Bà Hồng thức giấc nên trách mắng Tình.

Để trả thù, Tình dùng dao bấm đâm bà chủ. Bà Hồng ôm vết thương chạy xuống phòng khách ở tầng trệt. Lúc này, ông Chinh thức giấc cũng bị Tình dùng dao tấn công. Các con ông Chinh nghe tiếng la hét nên mở cửa phòng ra xem thì bị Tình liên tục dùng dao đâm. Thấy bà chủ vẫn còn sống và liên tục chửi mình, đối tượng chạy vào bếp lấy một con dao khác tấn công đến khi thấy bà Hồng hoàn toàn bất động.

Vụ thảm sát cả nhà 5 người: Tổng tài sản hung thủ đã chiếm đoạt - Ảnh 2
Chiếc xe máy Tình cướp của ông Chinh - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi sát hại cả nhà ông chủ, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Đối tượng lấy 2 điện thoại của vợ chồng ông Chinh, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn.

Trong lúc gây án, Tình bị thương ở tay nên đến Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp) băng bó vết thương. Sau đó, Tình nhờ bạn là L.M.K. (26 tuổi, quê Long An) đóng viện phí giúp rồi chạy xe máy về nhà người quen ở huyện Cần Giuộc (Long An) ẩn náu. Chưa đầy 2 tiếng sau, Tình bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Đối với tài sản cướp được, Tình nhờ L.M.K. bán giùm 2 điện thoại cùng với chiếc laptop của mình tại một cửa hàng máy vi tính ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Do một chiếc điện thoại bị khóa nên Tình cho K. sử dụng.

Đối với bộ trang sức (gồm dây chuyền, nhẫn và đôi hoa tai), Tình mang đến nhà một người bạn nữ ở Long An nhờ giữ giùm.

Sau khi biết Tình là kẻ giết người, L.M.K. đã đến Công an TP.HCM giao nộp tang vật.

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Trong quá trình sát hại cả nhà ông chủ, các nạn nhân đã chống cự khiến Tình bị thương - Ảnh: Internet

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh chứ không có người nào khác đồng phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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"Thông tin lan truyền trên mạng sẽ gây hoang mang cho người dân. Mà hoang mang thì tinh thần người dân không yên tâm ăn Tết được" - Phó Giám đốc công an TP.HCM nói về thảm án 5 người ở Bình Tân.

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