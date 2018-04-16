Sau khi khám xét nhà của Nguyễn Thanh Tâm, công an thu được những cuốn sổ ghi lại danh sách những người đối tượng này không thích và dọa giết.

Hôm nay (16/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đói tượng Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1970, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra hành vi “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi khám xét nhà đối tượng Tâm, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều cuốn sổ ghi chép “tuyên án”, dọa giết nhiều người, trong đó có cả một số lãnh đạo địa phương và những người không thân thích.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an - Ảnh: Internet Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bước đầu Tâm đã khai nhận giết ông Hồ Thanh Nhàn (sinh năm 1959, hàng xóm của Tâm) rồi vứt sang nhà hàng xóm. Sau đó, Tâm còn chém trọng thương Trung tá Trần Văn Minh – Trưởng Công an phường 3. Gia đình của đối tượng cho biết, Tâm có biểu hiện tâm thần, dù đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Tại địa phương, Tâm là đối tượng nghiện rượu, từng phạm tội gây rối trật tự công cộng phải đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng.

Cơ quan chức năng cho biết trong quá trình điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần với bị can và thực hiện các bước tố tụng đúng quy định của pháp luật. Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 17 giờ 50 ngày 7/4, người dân ở khóm 3 phát hiện một xác chết không đầu nằm cạnh bờ rào lưới B40 tại số nhà 72/8. Ngay lập tức, mọi người trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Hai con dao Tâm dùng để cố thủ trong nhà - Ảnh: Internet Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau quá trình truy tìm, phần đầu của nạn nhân được tìm thấy trong vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ trưởng khóm 3. Tiếp tục lần theo vết máu, cảnh sát xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm. Lúc đến nhà, Tâm cầm 1 dao rựa bằng sắt và 1 con dao Thái Lan cố thủ trong nhà. Khi lực lượng công an phường 3 vây bắt, đối tượng quyết liệt chống trả và dùng dao chém Trung tá Trần Văn Minh đứt lìa hai ngón tay.

Vụ chặt đầu ở Đồng Tháp: Vợ con nghi phạm bỏ nhà vì sợ bị trả thù Vợ và hai con của nghi phạm dùng dao chặt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp đã tạm dọn đi nơi khác sống vì ám ảnh và sợ bị trả thù.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-giet-nguoi-chat-dau-o-dong-thap-phat-hien-danh-sach-bi-hung-thu-tuyen-an-doa-giet-279077.html