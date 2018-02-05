TP.HCM: Thầy giáo trẻ quan hệ tập thể trong khách sạn rồi quay clip tống tiền

Sau khi quan hệ tập thể với một cặp tình nhân ở Q. Bình Thạnh (TP.HCM), Thuần dùng điện thoại quay lại cảnh nóng rồi tống tiền nạn nhân, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.

Hôm nay (5/2), Công an quận 8 (TP.HCM) đã tiếp nhận đối tượng Lê Đình Quý Thuần (sinh năm 1993, cư ngụ tại TP.Huế) từ Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc là chị A. (sinh năm 1990, trú tại Q. Bình Thạnh). Theo đó, khoảng tháng 11/2017, Thuần đến dạy thêm cho em trai của chị A. Trong khoảng thời gian này Thuần thường xuyên nói chuyện với chị A. và anh T. (chồng hờ của chị A.).

Sau một thời gian ngắn, chị A., T. và Thuần thường xuyên vào khách sạn với nhau để quan hệ tập thể. Trong những lần đó, Thuần dùng điện thoại quay lại cảnh ba người ân ái.

Sau khi tống tiền nạn nhân 320 triệu, Thuần lại tiếp tục đòi 145 triệu xài Tết - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng đầu tháng 1 vừa qua, Thuần xảy ra mâu thuẫn với gia đình chị A. nên không tiếp tục dạy thêm. Một thời gian ngắn sau khi nghỉ việc, Thuần dùng những đoạn clip "nóng" tống tiền đôi tình nhân. Ban đầu, Thuần chỉ đòi 30 triệu đồng nhưng sau khi được tiền, gã lại đòi thêm nhiều lần với tổng cộng khoảng 320 triệu.

Dù đã kiếm được số tiền lớn nhưng Thuần vẫn tiếp tục đòi thêm chị A. 145 triệu để xài dịp Tết. Liên tục bị uy hiếp, hai nạn nhân đã âm thầm báo công an.

Trưa 2/2, khi hai bên đang giao nhận tiền tại một quán cà phê ở quận 5 thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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