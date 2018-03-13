Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khỏe của ông Đông diễn biến theo chiều hướng xấu nên được người thân đưa về nhà chăm sóc dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Vào lúc 2 giờ sáng nay (13/3), ông Bùi Huy Đông (47 tuổi, ngụ đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - nghi phạm trong vụ án giết vợ bằng búa đinh rồi uống thuốc diệt cỏ đã qua đời tại nhà riêng.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khỏe của ông Đông diễn biến theo chiều hướng xấu. Chiều tối 6/3, ông Đông đã được người thân đưa về chăm sóc tại nhà riêng dưới sự giám sát của lực lượng Công an phường Bắc Lệnh.

Người chồng sát hại vợ bác sĩ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử đã qua đời tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 2/3, do nghi ngờ vợ là bà Trần Thị H. (41 tuổi, Phó trưởng khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) ngoại tình nên ông Đông nổi cơn cuồng ghen, dùng búa đập nhiều nhát vào phần đầu bà H. dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại vợ, ông Đông đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Đến chiều 2/3, con của ông Đông và bà H. đi học về thì hoảng hốt chứng kiến mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Còn bố thì nằm nôn ói, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Sau đó, cháu bé đã gọi cho người thân đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong, còn ông Đông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng nguy kịch.

Ông Đông dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu vợ dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Ông Phạm An Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bác sĩ H. là người được đào tạo rất bài bản, có chuyên môn cao, giữ vị trí Phó khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được 3 năm nay. Đây là bác sĩ chuyên khoa II duy nhất của khoa Sản.

Còn ông Đông được hàng xóm nhận xét là người hiền lành, chưa từng gây gổ với ai bao giờ. Ngay trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau. Nghe tin ông Đông dùng búa sát hại vợ, ai cũng tỏ ra bàng hoàng, đau xót.

Khởi tố vụ chồng giết vợ là phó khoa sản bệnh viện Lào Cai Kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định Trần Thị H. phó trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai bị chồng dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong.

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