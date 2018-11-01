Qua nhà gọi đi học thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh lớp 11 tử vong trong tư thế treo cổ​

Tin nóng 01/11/2018 15:27

Đến nhà để gọi đi học, người bạn bàng hoàng khi phát hiện nữ sinh lớp 11 đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Hôm nay (1/11), Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của nữ sinh lớp 11 (Trường THPT Phan Đình Phùng).

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là em L.T.H.N. (SN 2002, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Em N. được bạn cùng lớp phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Qua nhà gọi đi học thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh lớp 11 tử vong trong tư thế treo cổ​ - Ảnh 1

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nữ sinh - Ảnh: Người Lao Động

Khoảng 8 giờ sáng nay, trong lúc bố mẹ của N. đang đi làm, một người bạn của nữ sinh đến nhà gọi em đi học. Gọi mãi không có ai trả lời, người bạn vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện N. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo chính quyền địa phương, N. là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Nhà em thuộc diện khó khăn, bố mẹ em đang làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn.

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết N. có học lực loại khá, thời gian gần đây cũng không có biểu hiện nào bất thường. Cách đây hai hôm, mọi người vẫn thấy em vui vẻ đại diện lớp lên nhận giải bóng chuyền do nhà trường tổ chức.

Mới đây, cha mẹ em chưa nộp các khoản tiền cho nhà trường nên cô chủ nhiệm đã lên gặp ban giám hiệu xin miễn, giảm vì hoàn cảnh riêng của em rất khó khăn. Sau đó các khoản thu nộp theo quy định được cô chủ nhiệm và quỹ hội của lớp giúp đỡ nên giờ này đã hoàn thành. Hiện nhà trường và các thầy cô giáo đang thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua nhà gọi đi học thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh lớp 11 tử vong trong tư thế treo cổ​ - Ảnh 2
Sự việc nữ sinh lớp 7 treo cổ trong lớp học khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Vietnamnet

Sáng 3/1, vụ việc nữ sinh lớp 7 T.T.P.L. (trường THCS Tân Lâm, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) treo cổ tự tử ngay trong lớp học khiến gia đình, bạn bè và thầy cô vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Trước khi ra đi, L. viết hai lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung bức thư không nói rõ nguyên nhân tự tử, L. gửi lời xin lỗi đến bạn bè vì từ nay không thể tham gia học tập, vui chơi cùng các bạn được nữa.

Cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm nhận xét L. ngoan ngoãn, học rất giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Anh.

Người cha kể lại, khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, em L. học hành có vẻ sa sút nên cô giáo gọi điện về nhà, nhắc gia đình theo sát. "Sáng nay, khi cháu ăn sáng để chuẩn bị đi học thì tôi có mắng cháu, bảo cháu là bố mẹ làm lụng vất vả nuôi ba chị em ăn học, con cố gắng học hành, đừng để cô giáo phải gọi điện nói con học hành giảm sút. Tôi không ngờ cháu nghĩ quẩn hành động thế này", bố nạn nhân buồn rầu cho biết.

Phát hiện đôi nam nữ người chết trên nệm, người treo cổ tử vong trong phòng trọ đầy mùi hôi thối

Phát hiện đôi nam nữ người chết trên nệm, người treo cổ tử vong trong phòng trọ đầy mùi hôi thối

Thấy mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ, người dân trình báo với công an địa phương. Khi phá cửa vào, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ người chết trên nệm, người treo cổ tử vong.

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