Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Chúng ta phải tiếp tục, phải truy vết thật nhanh, khoanh vùng cách ly’

TS. Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, trong vòng 14 ngày vừa qua, 12/13 tỉnh (trừ Hải Dương), đang có xu hướng giảm ca mắc trong ngày, thời gian đầu ghi nhận trung bình 15 ca/ngày nhưng nay đã giảm 50% số ca mắc trong ngày, có thời điểm chỉ ghi nhận 01 đến 02 trong ngày. Trong vòng 04 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 10/02/2021 đến nay) đã ghi nhận tổng cộng 72 trường hợp mắc trong nước tại 7/13 tỉnh, thành phố.

Bộ Y tế và các địa phương đã rất chủ động, quyết liệt triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn rất lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM khi chỉ còn vài ngày nữa là hết Tết, các cơ quan, xí nghiệp và người dân sẽ đi làm trở lại. Do vậy, khi phát hiện các địa phương trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng cần thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý dịch nhanh hơn một mức, cao hơn một mức; khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng, xử lý triệt để.

Đối với ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản đã được kiểm soát, với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt; tính từ thời điểm ghi nhận 29 ca mắc (ngày 08/02), cao nhất trong ngày tại TP. Hồ Chí Minh, đã qua 05 ngày thành phố chỉ ghi nhận rải rác từ 01 đến 02 trong ngày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh và lưu ý TPHCM là địa phương lớn vì vậy lưới tầm soát diện rộng phải “dệt thêm”

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, về biến thể virus gây chùm ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, diễn biến thực tế tại TPHCM cho thấy chưa có chứng cứ cho thấy chủng này có khả năng lây lan nhanh. “Vì vậy, sau khi xem xét, phân tích các kết quả nghiên cứu, giả thiết, các biện pháp đã được triển khai, Bộ Y tế nhận định cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở TPHCMvới những biện pháp mạnh (khoanh vùng, cách ly, phong tỏa, xét nghiệm diện rộng).

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo: Đến thời điểm này, từ chùm ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, ngành y tế đã phát hiện 36 ca nhiễm. TPHCM đã tiến hành xét nghiệm tầm soát ở những khu vực trọng điểm, đông người qua lại, tổng số hơn 4.800 mẫu đã được lấy, trên 2.000 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Qua nghe phân tích sâu các nguyên nhân, dự báo các khả năng để tìm ra nguồn ổ bệnh ở TPHCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta đã có thêm thông tin nghi ngờ biến thể virus này thâm nhập qua tiếp xúc của một số nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất với thợ máy, nhân viên của chuyến bay chở hàng từ một số nước có biến thể này đến Việt Nam (các nhân viên, thợ máy của các hãng hàng không đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất chỉ ở trên máy bay, không nhập cảnh). Tuy nhiên, chúng ta cũng không loại trừ khả năng mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào sân bay.

“Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục, phải truy vết thật nhanh, khoanh vùng cách ly; phân tích virus, để dự báo, tìm nguồn lây; điều trị”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý TPHCM là địa phương lớn vì vậy lưới tầm soát diện rộng phải “dệt thêm” để tấm lưới tầm soát dày hơn nữa.

"Phải tiếp tục quản lý chặt biên giới, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu cách ly tập trung"

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh phải rút kinh nghiệm, sẵn sàng cho tình huống khi phát hiện ổ dịch ở nơi tập trung đông người, phải cách ly tập trung ngay, như trường hợp ở ổ dịch tại nhà máy POYUN với khoảng 3.000 người. “Không được để lãng phí một giờ, phút nào và cách ly phải thật an toàn”.

Tuy vậy, “chúng ta vẫn không được mất cảnh giác, vẫn phải tiếp tục!”, nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải tiếp tục quản lý chặt biên giới, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu cách ly tập trung, nhất là khu cách ly những người nhập cảnh qua đường bộ.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, những lực lượng làm nhiệm vụ từ cấp tỉnh đến các cụm dân cư đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch. Nhờ vậy, đến giờ phút này, theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo và báo cáo trực tiếp của một số tỉnh, chúng ta đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Các ca nhiễm mới đều nằm trong khu cách ly, phong tỏa, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Một lần nữa, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân luôn luôn cảnh giác, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang. Thực tế cho thấy đeo khẩu trang, kể cả khẩu trang vải đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất đều có tác dụng ngăn ngừa virus. Các tỉnh tiếp tục xử phạt những người ra nơi công cộng không đeo khẩu trang.



