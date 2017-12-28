Trong lúc đi tập thể dục, người dân địa phương phát hiện thi thể một cô gái tầm khoảng 20 tuổi bị treo lủng lẳng trên hàng cây bên đường, liền lập tức báo công an.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng nay (28/12), chị Diễm Thúy sống tại đường Trần Phú, phường 4, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đi tập thể dục thì tá hỏa phát hiện một cô gái chết trong thư thế treo cổ ở hàng cây xanh tại con hẻm 115, đường 14/9, phường 5, TP.Vĩnh Long.
Ngay lập tức, chị đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.
Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân, làm rõ vụ việc, theo thông tin trên Tiền Phong.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một túi xách để lại dưới nền đất. Bên trong túi đựng một số vật dụng cá nhân và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Thu Ngân (20 tuổi), trú tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.