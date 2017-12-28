Phát hiện thi thể cô gái 20 tuổi chết trong tư thế treo cổ trên cành cây nơi hẻm nhỏ

Tin nóng 28/12/2017 13:46

Trong lúc đi tập thể dục, người dân địa phương phát hiện thi thể một cô gái tầm khoảng 20 tuổi bị treo lủng lẳng trên hàng cây bên đường, liền lập tức báo công an.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng nay (28/12), chị Diễm Thúy sống tại đường Trần Phú, phường 4, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đi tập thể dục thì tá hỏa phát hiện một cô gái chết trong thư thế treo cổ ở hàng cây xanh tại con hẻm 115, đường 14/9, phường 5, TP.Vĩnh Long.

Ngay lập tức, chị đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Phát hiện thi thể cô gái 20 tuổi chết trong tư thế treo cổ trên cành cây nơi hẻm nhỏ - Ảnh 1
Cô gái tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân, làm rõ vụ việc, theo thông tin trên Tiền Phong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một túi xách để lại dưới nền đất. Bên trong túi đựng một số vật dụng cá nhân và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Thu Ngân (20 tuổi), trú tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).

Phát hiện thi thể cô gái 20 tuổi chết trong tư thế treo cổ trên cành cây nơi hẻm nhỏ - Ảnh 2
Công an đã tìm thấy túi xách bên trong chứa một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.  

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