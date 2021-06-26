Đến sáng ngày 26/6 hàng chục chiến sĩ vẫn đang tham gia chữa cháy tại một công ty ngũ cốc rộng hơn 1000m2 tại KCN Sóng Thần Bình Dương.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, Bình Dương khoảng 21 giờ 30 một ngọn lửa bỗng dưng dùng cháy tại nhà kho chứa hàng gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng. Đám cháy tại hiện trường Do đám cháy vượt quá tầm kiểm soát nên dù mọi người đã ra sức hô hoán nhau dập lửa nhưng đám cháy vận lan ra khu vực rộng lớn và bao trùm của công ty ngay sau đó. Người dân nhanh chóng cầu cứu đến lực lượng chức năng.

Toàn bộ khu nhà kho chìm trong biển lửa Nhiều cột khói cao ngút bốc lên trên Lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường để tham gia dập tắt ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Theo báo Lao Động, đến 22h40 tại hiện trường vẫn đang có rất nhiều xe chữa cháy được điều động để giải quyết sự việc. Rất nhiều chiến sĩ tham gia dập lửa. Nhiều tiếng nổ lớn cũng phát ra khiến mọi người lo lắng.

Rất nhiều chiến sĩ PCCC tham gia công tác cứu hộ Theo thông tin từ các chiến sĩ PCCC vụ hỏa hoạn xảy ra trên diện tích 1000m2 trong tổng kho rộng 4ha Hơn 80 cảnh sát PCCC thuộc các đơn vị công an tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa đến khoảng 23 giờ cùng ngày. Cũng theo thông tin trên báo Lao Động, khu công ty này có diện tích 4ha và khu vực xảy ra hỏa hoạn hơn 1000m2. Vật liệu gây cháy bao gồm ngũ cốc, gỗ, bao bì, hạt silicon, đậu xanh… Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kinh hoàng trên Rất may là đến 23 giờ đám cháy đã được khống chế, ngăn không cho lan rộng bởi 12 phương tiện xe chuyên dụng, 2 xe bồn và 80 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị giam gia khống chế vụ hỏa hoạn trên. Hiện tại chưa có xác định thương vong về người sau đám cháy. Ảnh: Chụp từ clip

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