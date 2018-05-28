Người dân địa phương bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng ông Vũ Văn Chiệu nằm bất động trên vũng máu, cổ có vết cắt sâu.

Chiều 27/5, ông Nguyễn Minh Dưỡng - Chủ tịch UBND xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một cặp vợ chồng thương vong. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định người chồng sát hại vợ rồi tự tử bất thành.

Người dân địa phương tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo người dân địa phương, chiều 27/5, họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh bên nhà ông Vũ Văn Chiệu (42 tuổi, ngụ thôn Tây Cát, xã Hải Đông) nên vội chạy sang kiểm tra.

Tại đây, ai nấy tá hỏa khi phát hiện bà Cao Thị Điển (38 tuổi, vợ ông Chiệu) nằm bất động trên sàn nhà đầy máu, trên cổ có vết cắt sâu. Bên cạnh là ông Chiệu đang thoi thóp cùng với vết cứa trên cổ.

Được cấp cứu kịp thời nên ông Chiệu đã giữ được mạng sống - Ảnh: Công Lý

Người dân liền đưa vợ chồng ông Chiệu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bà Điển đã tử vong do mất máu quá nhiều. Còn người chồng được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Sự việc được người dân địa phương thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hải Đông đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Dưỡng cho biết, vợ chồng ông Chiệu có 3 người con và đều chưa lập gia đình. Tại thời điểm xảy ra án mạng có người con út (SN 2001) ở nhà.

Theo tin từ Công lý, một số người sống quanh nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng ông Chiệu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xô xát. Nhiều khả năng trong lúc không kiềm chế được mình, ông Chiệu đã đoạt mạng vợ rồi tự tử nhưng bất thành. Người đàn ông này có tiền sử về bệnh trầm cảm, thường có những biểu hiện không bình thường.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chân dung người chồng giết vợ ném sông phi tang rồi gọi con về vớt xác Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm có ý định lao đầu vào xe tải đang chạy trên đường để tự tử nhưng được công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

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