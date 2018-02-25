Nam tài xế Grab bị đánh gãy 2 xương sườn, tràn dịch màng phổi, hiện vẫn đang mê sảng, không tỉnh táo.

Hôm qua (24/2), sự việc nam tài xế Grab bị hành hung nghiêm trọng khiến nhiều người bất bình, đau xót. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, người tài xế này chạy xe đến khu vực cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM) để đón khách. Ngay khi vừa dừng xe để gọi điện, nam tài xế bất ngờ bị 3 người đàn ông đứng gần đó tấn công dẫn đến bất tỉnh.

Ngay sau khi được phát hiện, người dân và các tài xế Grab khác đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu.

Nam tài xế Grab bị nhóm người xe ôm truyền thống đánh gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi - Ảnh minh họa: Internet

Đại diện Công ty TNHH Grab Việt Nam xác nhận nạn nhân trong vụ việc chính là tài xế của hãng. Nạn nhân bị đánh gãy 2 xương sườn, tràn dịch màng phổi, hiện vẫn đang mê sảng, không tỉnh táo. Sau khi xảy ra sự việc, đội cơ động của Grab đã có mặt hỗ trợ, đồng thời báo cáo lên cơ quan công an.

Ngoài ra, một đội hỗ trợ khác của Grab đã được cử đến bệnh viện hỗ trợ gia đình về thủ tục bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo đúng quy định. Hiện cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai của nam tài xế do sức khỏe nạn nhân chưa ổn định.

Rất đông tài xế GrabBike khác đã tập trung tại khu vực xảy ra ẩu đả để tìm cách hỗ trợ, đòi công bằng cho tài xế bị hành hung. Một người trong số đó cho biết 3 người hành hung là xe ôm truyền thống. Vì cạnh tranh trong công việc nên mới dẫn đến ẩu đả. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Những vụ mâu thuẫn giữa xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống đã xảy ra khá nhiều trước đây. Vào ngày 16/1, một nam tài xế Grab ở Biên Hòa (Đồng Nai) bị người lái xe ôm truyền thống áp sát, gây hấn. Sau lúc cự cãi, anh này bị nhóm người cầm hung khí đánh chảy máu đầu.

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