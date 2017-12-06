Quên mũ bảo hiểm ở công ty nên bắt grab về nhà, nào ngờ phát hiện sự thật kinh tởm về người vợ 7 năm ngoan ngoãn của mình

Tâm sự gia đình 06/12/2017 17:26

Lúc đó, trước cửa nhà nghỉ, người phụ nữ đó quay mặt ôm lấy eo gã đàn ông kia ríu rít bước vào nhà nghỉ thì Vũ sốc óc vì đó chính là Hà, cô vợ ngoan hiền của anh.

Vũ và Hà kết hôn đến nay đã được 7 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của vợ chồng Vũ. Thú thật không biết các ông chồng khác sau khi kết hôn được thời gian như nào chứ Vũ thì yêu vợ như thủa mới yêu. Còn nhớ ngày đó mất hơn 1 năm mới tán đổ được Hà làm bạn gái mình nên Vũ trân trọng cuộc tình này lắm, anh vốn là mẫu đàn ông thành đạt nên cũng được nhiều cô gái theo đuổi. Vậy nhưng Vũ chỉ một lòng một dạ với Hà chứ không có tư tương với cô gái khác vì với anh yêu là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của người con gái ấy chứ không phải là yêu chơi bời.

Hơn 4 năm yêu nhau thì Hà và Vũ tiến đến hôn nhân, về sống chung với nhau tất nhiên không tránh khỏi bất hòa nhưng Vũ luôn nhường nhịn vợ, thậm chí ban đầu anh muốn vợ ở nhà chỉ việc cơm nước rồi đi mua sắm thôi nhưng tính Hà không thích ngồi một chỗ mà muốn đi làm nên Vũ cũng gật đầu. Phải nói là dù đi làm nhưng việc gia đình Hà tháo vát vô cùng, khi có con, Hà vừa chăm con, vừa chăm chồng, tất cả những gì cô làm đều hướng về chồng và con. Điều ấy khiến Vũ luôn hãnh diện vì lấy được vợ ngoan.

Có lẽ hơn ai hết Vũ sẽ vẫn tin tưởng về cô vợ ngoan hiền của mình nếu như không phát hiện ra việc đó. Mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó đi làm về xuống nhà gửi xe thì Vũ mới nhớ ra là mình quên mang mũ bảo hiểm. Nghĩ đi xe mà không đội mũ kiểu gì cũng bị công an phạt nên thôi Vũ quyết định bắt grab về cho an toàn. Hơn nữa Hà nói hôm nay cô có cuộc họp quan trọng nên Vũ quyết định đi chợ mua mấy món về  tẩm bổ cho vợ luôn.

Và thế rồi đang đi đến đoạn rẽ thì Vũ choáng váng khi thấy bóng dáng một người phụ nữ rất giống vợ mình đang đi vào nhà nghỉ. Vũ định quay đi vì anh nghĩ giữa dòng người này thì việc giống nhau cũng không phải là khó. Thế nhưng lúc đó người phụ nữ đó quay mặt ôm lấy eo gã đàn ông kia ríu rít bước vào nhà nghỉ thì Vũ sốc óc vì đó chính là Hà, cô vợ ngoan hiền của anh. Vợ mình vốn dĩ bình thường rất ngại thể hiện tình cảm ở chốn đông người, vậy mà giữa bàn dân thiên hạ mà Vũ thấy vợ mình ôm eo người đàn ông kia hôn nồng cháy.  

Quên mũ bảo hiểm ở công ty nên bắt grab về nhà, nào ngờ phát hiện sự thật kinh tởm về người vợ 7 năm ngoan ngoãn của mình - Ảnh 1
Nếu như anh không bắt grab mà đi xe về thì có lẽ đã không phát hiện sự thật kinh hoàng đó. Ảnh: Internet

Vũ không tài nào tưởng tượng nổi người vợ mà anh yêu thương, anh hết mực tin tưởng lại lừa dối anh đến như thế. Vũ lấy hết bình tĩnh bấm số gọi cho vợ vì muốn nghe một lời giải thích. Vậy nhưng Hà vẫn mặc nhiên nói dối.

- Vợ à? Hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu cho nào - Vũ giả vờ hỏi.

- Chắc em không ăn cơm nhà được đâu anh ạ. Hôm nay em có 3 hợp đồng phải giải quyết luôn nên anh và con cứ ăn trước đi nhé...tầm 11h giờ em mới về. 

- Việc gì mà lại về muộn vậy chứ? Em cũng phải nghĩ đến chồng con ở nhà chứ?

- Thì công việc mà chồng. Em sẽ cố về sớm...anh đừng lo nhé. Yêu chồng lắm.

Nghe những lời đó mà Vũ tan nát cõi lòng, anh hận vợ và anh cũng hận luôn chuyện mình quên mang mũ bảo hiểm. Nếu như anh không bắt grab mà đi xe về thì có lẽ đã không phát hiện sự thật kinh hoàng đó. Cô vợ 7 năm mà Vũ nghĩ ngoan hiền hóa ra lại giả tạo. Giờ đây Vũ đang nghĩ nếu như hôm nay anh không phát hiện thì Hà sẽ vẫn lừa dối anh và con....nếu như anh không biết thì vẫn tin cô vợ mình chung thủy.

Vũ không lao vào đánh ghen vì như vậy sẽ khiến tất cả mất mặt, anh gọi sang số của mẹ đẻ nhờ bà đón cháu rồi cho nó ăn nhờ bữa tối nay, Vũ đi bộ ra góc khuất tầm nhìn gần đó rồi đứng đợi vợ làm xong hợp đồng rồi sẽ đón vợ về. Vũ bình tĩnh đến lạ, anh đợi ở trước cổng nhà nghỉ hôm nay, anh muốn nghe cô vợ ngoan hiền suốt 7 năm qua của mình giải thích như thế nào về chuyện này.

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