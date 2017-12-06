Vì đến cuối cùng, đàn bà lắm kẻ đón người đưa cũng chỉ cần một người thương thật lòng. Thế thì bản thân phải là một người phụ nữ đủ nhạy cảm, đủ tinh tế để biết đâu mới là người có thể bên mình một đời. Kẻ không đáng, phải buông được, người xứng đáng, nhất định phải nắm chắc. Đàn bà sống đừng hấp tấp, từ tốn chân thành, thảnh thơi hết mình, có lùi cũng phải có đường, có đau cũng đủ sức làm lại. Đàn bà, sống không cần quá thực dụng nhưng nhất định phải vì mình mà hạnh phúc.

1. Đàn bà nên hiểu thanh xuân của bản thân vốn không dài, rồi cũng có ngày hết hạn với thời gian. Nhan sắc có từng động lòng người, tuổi trẻ có khi kiêu sa thế nào rồi cũng sẽ dần bào mòn với năm tháng. Đến một lúc, quanh đi quẩn lại chính là tuổi già, là son sắc không níu nổi. Vì vậy, đừng mải rong chơi với những yêu đương không có ngày kết.

2. Đàn bà cầm lên được thì phải đặt xuống được. Đàn bà có quá khứ nhưng phải sống vì tương lai. Quá khứ nặng thế nào cũng nhất định phải quên, không nhìn lại, cũng không nuối tiếc. Người làm mình đau, không quay lại nhìn, kẻ khiến mình khóc, nhất định không khóc trước mặt họ. Đời này, không ai có nghĩa vụ đối tốt với mình ngoài bản thân mình. Do đó, cũng đừng cho ai cơ hội khiến mình tổn thương thêm lần nào khác

3. Đời này, điều gì cũng cần điều kiện, chỉ duy cha mẹ là luôn bên bạn không điều kiện. Có là ai, đi tới đâu thì cũng đừng quên sau lưng bạn chính là gia đình. Cha mẹ chưa khi nào bắt bạn phải ngoái nhìn, và sẽ có lúc họ biến mất ngay cả khi bạn không hay. Vì vậy, nếu vẫn còn cơ hội, đừng bỏ quên cha mẹ của mình. Vì cũng chỉ có họ đợi bạn về sau bao đổ vỡ, cũng chỉ có họ mong bạn hạnh phúc nhất.

Và khi đã kết hôn rồi cũng hãy chăm sóc gia đình chồng, cố gắng yêu thương họ hết lòng. Họ không thể là ruột thịt với bạn, nhưng chắc chắn sẽ bên bạn một đời. Bạn yêu thương họ, cũng là một cách giúp chồng báo hiếu. Phụ nữ có giỏi giang mấy, không trọn đạo lý gia đình thì cũng bằng không.

4. Đàn bà dù độc thân hay đã có chồng cũng đừng mang suy nghĩ dựa dẫm vào đàn ông. Là người yêu độc lập, là vợ rồi cũng càng phải độc lập. Không cần phải kiếm tiền giỏi hơn chồng, nhưng nhất định phải có tiền của mình. Đàn ông không bao giờ nói một câu cần tiền của đàn bà, nhưng đàn bà khôn luôn phải có tiền để gồng gánh giúp chồng. Thêm nữa, đàn bà có tiền của mình thì muốn làm gì cũng dễ hơn, phung phí cho mình, yêu thương mình cũng cần thiết.

5. Đàn bà, không cần phải quá mạnh mẽ, nhưng phải mạnh mẽ nhất có thể. Đàn ông thích phụ nữ yếu đuối để chở che, nhưng sẽ chỉ muốn ở bên phụ nữ mạnh mẽ. Đàn bà mạnh mẽ cũng không hẳn cho đàn ông xem, còn là để tự mình phấn đấu, tự mình kiên cường kiêu hãnh. Lúc nào nên mềm mỏng thì nên, khi cần phải bản lĩnh cũng không thiếu. Đàn bà cũng đừng mang suy nghĩ tìm một người đàn ông để mình không phải trưởng thành. Đàn bà vẫn là nên tìm người khiến mình tốt đẹp và vững vàng hơn mỗi ngày.

6. Đừng sợ vấp ngã, phải sợ lúc không thể đứng dậy. Mệt thì nghỉ, mỏi thì dừng, tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra, thật ra bỏ cuộc rất dễ dàng, và rồi sẽ chẳng ai biết bạn đã cố gắng nhường nào. Chỉ có đứng dậy, bắt đầu lại và nỗ lực hơn mới khó, và cũng chỉ có vậy thì tương lai mới được bồi hoàn xứng đáng. Vì vậy, còn sức thì nhất định phải đi đến cùng.

7. Đời này, không thể cho ai điều gì thì cũng đừng nhận của họ quá nhiều. Đàn bà phải sòng phẳng, trong cả tình cảm và vật chất. Cũng phải hiểu, không ai cho không ai điều gì, càng được nhận nhiều càng phải đặt câu hỏi họ muốn gì.

8. Đàn bà, không nhất thiết phải xinh đẹp hơn người nhưng chắc chắn phải khôn ngoan. Nhan sắc có thể không còn nhưng đầu óc nhất định phải minh mẩn. Đàn bà cần tỉnh, đàn bà cần khôn khéo để tìm hạnh phúc của chính mình.

9. Đàn bà có thể khóc vì đàn ông, khóc đến long trời lở đất. Nhưng phải nhớ, cha mẹ bạn cũng đang khóc, cũng đang đau lòng vì bạn. Thế thì nhất định phải lau nước mắt, nhất định phải sống tốt vì họ.

10. Đàn bà có mỏi mệt thế nào, cũng đừng ngã vào lòng kẻ mình không yêu. Nợ ở đời, nặng nhất vẫn là nợ ân tình, trả không dứt cũng là nợ nhân nghĩa.

11. Tiền quan trọng thật, nhưng tiền không là tất cả. Đàn bà cần tiền để sống, đừng sống chỉ vì tiền. Đàn bà thực tế, chứ đừng quá thực dụng.

12. Cho và nhận ở đời, vẫn là nên tự nguyện. Đừng cho vì cầu nhận, cũng đừng nhận khi chưa từng cho. Cũng đừng nhất quyết phải có thứ mình chưa từng có. Thứ thuộc về mình, mình không đòi vẫn đến. Thứ không thuộc về mình, hết thảy đều sẽ khiến mình tổn thương khi bất chấp.