Vụ án mạng bố chồng chém con dâu tử vong ở Thanh Hóa khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Hầu hết mọi người đều xót thương cho hai con nhỏ của chị Hậu vì mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn.

Chiều qua (5/1), trên địa bàn xã Ái Thượng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị Bùi Thị Hậu (28 tuổi). Nghi can của vụ án là ông Quách Văn Dinh (56 tuổi, bố chồng nạn nhân).

Mâu thuẫn gia đình khiến bố chồng chém con dâu tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Ông Lê Minh Điệp - Trưởng công an xã Ái Thượng cho biết, chồng chị Hậu mới mất được hơn 1 tháng nay. Sau khi lo hậu sự xong xuôi, chị Hậu chuyển về sống cùng mẹ ruột ở làng Khà (xã Ái Thượng). Khoảng 16 giờ chiều qua, chị về lại nhà chồng để thắp hương 49 ngày cho chồng thì xảy ra mâu thuẫn với ông Dinh.

Trong lúc xô xát, ông Dinh dùng dao chém vào người con dâu. Người dân gần đó lập tức báo cho chính quyền địa phương. Khi Công an xã tới nơi, chị Hậu đang nằm thoi thóp trên nền nhà đầy máu. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện - theo Zing đưa tin.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc chị Hậu muốn vào miền Nam làm ăn nhưng bố chồng không đồng ý. Ông Dinh muốn con dâu ở quê để chăm sóc hai con nhỏ. Cãi vã lên đến đỉnh điểm, bố chồng mất bình tĩnh nên đã sát hại con dâu.

Tại cơ quan điều tra, ông Dinh đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện nghi can đã bị công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thảm kịch đau lòng khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Hầu hết mọi người đều xót thương cho hai con nhỏ của chị Hậu vì mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn, ông nội lại vướng vào vòng lao lý.

Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

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