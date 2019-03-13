Nghịch tử 19 tuổi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mẹ ruột gây phẫn nộ

Tin nóng 13/03/2019 10:38

Vì mâu thuẫn trong gia đình, thanh niên 19 tuổi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mẹ ruột.

Chiều qua (12/3), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) xác nhận tại địa bàn có xảy ra vụ việc nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mẹ ruột. Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

Nghịch tử 19 tuổi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mẹ ruột gây phẫn nộ - Ảnh 1
Vì mâu thuẫn gia đình, N. dùng dao chém vào đầu mẹ nhiều nhát - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 11/3, trong lúc cự cãi, Đ.T.N (19 tuổi, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu bà P.T.B. (51 tuổi, mẹ ruột của N.) khiến bà bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của bà B. đã dần ổn định, N. đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ con sát hại cha, mẹ ruột khiến dư luận bàng hoàng.

Con gái 14 tuổi đâm chết cha tại nhà

Vào ngày 10/3, ông Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1965, ngụ phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một) xảy ra mâu thuẫn với con gái là N.D.K.N (14 tuổi).

Trong lúc cãi vã, N. cầm một con dao bếp đâm trúng ông Tám khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù người thân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên ông Tám đã tử vong sau đó 1 ngày.

Nghịch tử 19 tuổi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mẹ ruột gây phẫn nộ - Ảnh 2
Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong sau 1 ngày nhập viện - Ảnh: Internet

Được biết, ông Tám sống cùng vợ và con gái. Tuy nhiên, gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt thu giữ tang vật gây án và khám nghiệm hiện trường.

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