Nghi án mẹ già U70 bị con trai sát hại dã man trong đêm ở Sài Gòn

Tin nóng 19/04/2019 13:44

Khi được tìm thấy, bà Kha đã tử vong, nằm trong vũng máu. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, đặc biệt là phần cổ.

Hôm nay (19/4), trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Nạn nhân là bà Lâm Thị Kha (68 tuổi, trú tại tổ 13, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/4, người dân phát hiện đối tượng Vũ Văn Tâm (29 tuổi, con bà Kha) cầm theo con dao Thái Lan, trên người có nhiều vết thương cùng biểu hiện bất thường nên hô hoán, bỏ chạy.

Sau đó, Tâm mang dao sang nhà hàng xóm gây hấn nhưng may mắn là gia đình này đã kịp thời đóng cửa nên đối tượng không thể vào trong.

Nghi án mẹ già U70 bị con trai sát hại dã man trong đêm ở Sài Gòn - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ án - Ảnh: Internet

Dù vậy, thanh niên này đã đập phá cửa kính để xông vào nhà. Rất may lực lượng công an đã có mặt kịp thời và khống chế đối tượng.

Lúc này, vì trên người của Tâm có nhiều vết thương nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đi cấp cứu. Trong lúc kiểm tra nhà đối tượng, công an phát hiện bà Kha tử vong, phần cổ có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được hai con dao còn dính máu. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể trong lúc Tâm bộc phát bệnh tâm thần đã ra tay giết mẹ ruột của mình.

Theo thông tin từ Saostar, trước đây đối tượng Tâm từng bị tai nạn lao động, bị máu tụ trong đầu nhưng vì gia đình nghèo nên không có tiền chữa trị. Có thể vì vết thương cũ tái phát nên Tâm đã gây ra vụ án mạng thương tâm này.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng

Sau khi chém bố trọng thương, nam thanh niên này chém tiếp mẹ mình khi bà lao vào can ngăn.

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